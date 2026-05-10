Estudiantes Vs Racing Club Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Racing Club, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 10/05/2026, a partir de las 17:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Racing Club, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Estudiantes y Racing Club se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Racing Club, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Martínez, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes choca ante Racing Club, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Jorge Luis Hirschi ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.