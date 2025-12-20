Seguro que no lo sabías: un detalle desconocido de las toallas que ayudan a aprovecharlas al máximo

Lejos de ser un detalle decorativo en la toalla, cumplen un rol fundamental que siempre pasa desapercibido.

Las toallas son elementos que suelen pasar completamente desapercibidos en el hogar y, sobre todo, sus adornos o estampados. De hecho, hay un detalle que pocos saben para qué sirve, pero que tiene un porqué muy potente: las tiras sin felpa en los extremos.

Lejos de estar hechas para simplemente embellecer la tela, cumplen una función muy importante, ya que están pensadas para mejorar el uso diario y prolongar la vida útil de las toallas.

A simple vista pueden parecer un detalle de diseño, pero su ausencia podría hacer que las toallas se deformen, se desgasten más rápido o pierdan su forma original tras pocos lavados. Habitualmente llamadas cenefas, se trata de las bandas de tejido más firme que suelen ubicarse en uno o ambos extremos de toallas y toallones.

Al no tener felpa, cumplen una función estructural clave: refuerzan los bordes y evitan que el tejido se estire, se encoja o se deshile con el uso continuo. Además, facilitan el colgado correcto. Gracias a estas tiras, las toallas caen de manera más pareja, no se arrugan tanto y no terminan amontonadas o deformadas en el baño.

Un detalle que alarga la vida útil de las tallas sin que te des cuenta

Lo cierto es que, sin estas franjas, el peso de la humedad, los lavados frecuentes e incluso su uso diario, podrían afectar directamente la estructura de la toalla. Las cenefas aportan resistencia en los extremos, una zona especialmente vulnerable al desgaste, y ayudan a que el producto conserve su forma por más tiempo.

También cumplen un rol clave en la fabricación industrial: marcan el inicio y el final del tejido, lo que permite un corte y una costura más precisos en las fábricas textiles. Esto asegura un mejor acabado y mayor durabilidad.

Además de conocer la función de las cenefas, el cuidado adecuado es fundamental para mantener las toallas en buen estado:

Lavarlas cada dos o tres usos : las toallas retienen humedad y acumulan bacterias y hongos con facilidad.

Usar agua caliente : lo ideal es lavarlas a unos 60 °C , temperatura eficaz para eliminar microorganismos.

Secarlas por completo : nunca guardarlas húmedas, ya que esto favorece la aparición de moho y malos olores.

No ignorar los olores: si la toalla huele mal, es señal de crecimiento microbiano y debe lavarse de inmediato.

Cuidar estos pequeños detalles, desde las cenefas hasta el lavado, puede marcar la diferencia entre una toalla que se deteriora rápidamente y otra que se mantiene suave, firme y como nueva durante mucho más tiempo.