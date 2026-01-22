Preocupación por un joven mendocino que lucha por su vida en Punta Cana:

Joven pelea por su vida en Punta Cana Foto: Gentileza de la familia Sáez

Un hombre de 30 años oriundo de la provincia de Mendoza se encuentra internado en grave estado en una unidad de terapia intensiva en Punta Cana, República Dominicana. El sujeto tras padecer una grave infección pulmonar que le provocó el colapso de ambos pulmones. La situación se agravó tras un diagnóstico equivocado y hoy se encuentra con respirador.

Su familia enfrenta elevados costos médicos y pidieron ayuda para poder sostener el tratamiento de Leonardo Sáez. El joven es de San Rafael y vive desde hace tres años en el Caribe, donde trabaja como bailarín profesional. Según el relato de sus familiares al diario Los Andes, los primeros síntomas aparecieron a principios de diciembre con un intenso dolor de garganta, que fue tratada como una simple faringitis.

Sin embargo, indicaron que, con el paso de los días, el dolor regresó con mayor fuerza y agravó la enfermedad. Allí, Sáez volvió a recibir atención médica y se le indicaron distintos tratamientos, pero ninguno logró detener el avance de la infección. Por su estado general, su salud se deterioró progresivamente hasta que comenzó a debilitarse de manera alarmante.

Recién tras la realización de estudios más complejos, entre ellos una radiografía pulmonar, los médicos advirtieron que el diagnóstico inicial no había sido correcto. Los análisis confirmaron la presencia de un hongo del género Aspergillus, que comprometió ambos pulmones y se propagó hacia la garganta, el esófago, el oído y otras vías respiratorias.

Ante la gravedad del cuadro, Leonardo fue internado de urgencia, intubado y trasladado a terapia intensiva, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica y alimentación parenteral. El mismo día en que sus padres lograron viajar a Punta Cana para acompañarlo, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio que agravó aún más su estado de salud.

Costos elevados y situación crítica: cómo se encuentra el joven internado en Punta Cana

La salud del joven es muy delicada y su estado sigue siendo crítico. Desde su internación permanece bajo monitoreo médico permanente en terapia intensiva, con asistencia respiratoria. Los profesionales buscan impedir que la infección se extienda a órganos vitales como el corazón o el cerebro, lo que podría agravar aún más el cuadro.

Según informó su hermano, Gabriel Sáez, los médicos evalúan la posibilidad de realizar una traqueotomía, aunque se trata de una intervención riesgosa debido al fuerte compromiso de las vías respiratorias. En paralelo, analizan otras opciones para retirar el tubo de respiración y limpiar las vías aéreas, mientras su evolución continúa siendo reservada.

A esta compleja situación de salud se suma un panorama económico difícil, ya que el seguro médico dejó de cubrir los costos y la internación diaria alcanza cifras millonarias. Ante la gravedad del cuadro y la incertidumbre sobre su recuperación, la familia solicitó colaboración solidaria para poder sostener el tratamiento y acompañar el proceso médico, ya que el costo es de casi 3 millones de pesos por día.