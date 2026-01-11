Si viajás a Brasil, cuidado: el error silencioso que cometen miles de turistas cada año. Foto: Grok AI.

Brasil es uno de los destinos más elegidos por viajeros de todo el mundo. Sus playas de arena blanca, su vibrante vida urbana, la selva amazónica y una oferta gastronómica variada lo convierten en un país irresistible para quienes buscan descanso, aventura y cultura.

Sin embargo, hay un detalle que muchos turistas pasan por alto y que puede transformar unas vacaciones soñadas en una experiencia incómoda: tomar agua de la canilla.

¿Por qué no conviene tomar agua de la canilla en Brasil?

El país sudamericano cuenta con una enorme extensión territorial y una infraestructura muy heterogénea. Esto hace que la calidad del agua potable no sea uniforme en todas las regiones.

Si bien en las grandes ciudades el agua está tratada y cumple con los estándares sanitarios locales, su composición mineral y microbiana es diferente a la de otros países, lo que puede generar problemas estomacales en personas que no están acostumbradas.

Especialistas en salud y turismo coinciden en que el sistema digestivo de los visitantes extranjeros puede reaccionar negativamente, incluso cuando el agua es considerada potable para los habitantes locales. Por este motivo, uno de los principales consejos para quienes viajan a Brasil es evitar consumir agua directamente de la canilla, incluso en hoteles o alojamientos bien calificados.

¿Cómo evitar problemas de salud durante un viaje a Brasil?

La forma más sencilla y segura de prevenir inconvenientes es optar por agua embotellada. En Brasil existe una amplia oferta de marcas confiables, disponibles en supermercados, kioscos, restaurantes y hoteles, a precios accesibles. Además, es importante verificar que las botellas estén correctamente selladas antes de consumirlas.

Otro punto clave es el hielo. Aunque en las zonas turísticas más concurridas suele elaborarse con agua tratada, en áreas rurales o menos desarrolladas se recomienda consultar su origen. Una simple pregunta puede evitar un malestar que arruine varios días de descanso.

También es aconsejable utilizar agua embotellada para cepillarse los dientes si se tiene un estómago sensible o si se viaja por períodos cortos, cuando el cuerpo no llega a adaptarse a los cambios.

Un detalle que marca la diferencia

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados del año y, en muchos casos, el único período prolongado de descanso. Por eso, pequeños cuidados pueden marcar una gran diferencia.

Informarse sobre las condiciones sanitarias del destino, seguir recomendaciones básicas y adoptar hábitos preventivos permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad.

Brasil ofrece experiencias inolvidables, pero como en cualquier destino internacional, la clave está en la prevención. Evitar el agua de la canilla es una medida simple que puede proteger la salud y asegurar que el viaje sea recordado por sus paisajes, su cultura y su energía, y no por un inconveniente súper evitable.