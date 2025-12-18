“Lucha por su vida”: Christian Petersen se descompensó en el Sur y está internado en terapia intensiva

El reconocido chef participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín cuando advirtieron su malestar y tuvieron que hacer un operativo de rescate. Los detalles de su salud.

Christian Petersen fue internado en terapia intensiva y lucha por su vida Foto: redes

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de “El gran premio de la cocina”, se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y tuvo que ser internado.

Petersen, de 56 años, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

El traslado de urgencia y el diagnóstico inicial

“Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

“Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate”, detallaron.

El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Por estos días, el chef disfrutaba de unas vacaciones en la previa a los desafíos que tenía planteados para el año próximo.

Cabe recordar que Petersen y su esposa Sofía Zelaschi pasaron por el altar en abril de este año. La boda fue especial, marcada por la presencia de Lorenzo, el hijo de Sofía, quien la acompañó en su ingreso y formó parte central de la unión.