Feriado de febrero Foto: Buenos Aires

Apenas comienza el año, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para encontrar un respiro. En 2026, la primera gran oportunidad llega temprano: el fin de semana largo de Carnaval, una fecha que históricamente se convierte en la excusa perfecta para organizar escapadas, descansar o planificar el primer viaje del año.

Como sucede cada año, reaparece la duda: ¿se trata de feriados nacionales, días no laborables o un simple descanso opcional?

La respuesta, esta vez, es clara: Carnaval 2026 cuenta con dos feriados nacionales inamovibles, lo que garantiza un descanso extendido en todo el país.

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026

El calendario oficial confirma que los feriados de Carnaval se celebrarán:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Estas fechas generan automáticamente un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17.

Para muchos trabajadores y familias, se convierte en la primera oportunidad del año para cortar la rutina, especialmente después de un enero marcado por la vuelta a la actividad laboral o escolar.

Carnaval en Buenos Aires Foto: Buenos Aires

Por qué Carnaval siempre cambia de fecha

A diferencia de otros feriados fijos, el Carnaval forma parte del ciclo litúrgico cristiano y se celebra los dos días previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Por ese motivo, puede ubicarse en febrero o marzo, dependiendo de la fecha de Semana Santa. [cfin.com.ar]

¿Los feriados de Carnaval son inamovibles?

Sí. En Argentina, los feriados de Carnaval están considerados como inamovibles según la Ley 27.399, por lo que no pueden trasladarse a otras fechas con fines turísticos. Se mantienen fijos y garantizan un descanso extendido para todo el país.

Además, quienes trabajen durante estas jornadas deben cobrar el doble de una jornada normal, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El Calendario Nacional de Feriados 2026: guía completa para organizar el año

El Gobierno nacional ya oficializó el calendario completo de feriados 2026, que incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Esto permite planificar viajes, escapadas, eventos familiares y actividades laborales con mucha más anticipación.

A continuación, un repaso ampliado:

Feriados inamovibles 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día de la Memoria.

Jueves 2 de abril: Veteranos y Caídos de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Belgrano – Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Güemes (se conmemora el 17).

Lunes 17 de agosto: San Martín.

Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía

Días no laborables con fines turísticos

El Poder Ejecutivo, a través de la Resolución 164/2025, definió tres fechas claves que funcionarán como “feriados puente” para fomentar el turismo interno.

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Estos días no laborables quedan a criterio del empleador, pero amplían el calendario de fines de semana largos del año.

Calendario de feriados en 2026. Foto: Unsplash.

Cuántos fines de semana largos tendrá Argentina en 2026

Según el calendario oficial, el 2026 contará con al menos 12 fines de semana largos, casi uno por mes. Algunos de los más extensos serán:

14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).

21 al 24 de marzo: Día de la Memoria + fin turístico (4 días).

2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

9 al 12 de julio: Independencia + no laborable (4 días).

Es uno de los calendarios más favorables de los últimos años para organizar escapadas, viajes familiares y actividades recreativas.

Un Carnaval que promete movimiento turístico

Gracias a que se trata de dos feriados nacionales, el fin de semana largo de Carnaval suele impulsar el turismo en todo el país. Ciudades como Gualeguaychú, Corrientes, los balnearios de la Costa Atlántica y los destinos del NOA suelen registrar altos niveles de ocupación durante estos días.

Además, las celebraciones, murgas y corsos de distintos puntos del país aportan un atractivo adicional para quienes buscan viajar en febrero.

Carnaval 2026 no solo ofrece un primer “escape” del año, sino que inaugura un calendario lleno de fines de semana largos que marcarán el ritmo turístico del país. Con feriados inamovibles confirmados, días no laborables estratégicos y una grilla pensada para favorecer el descanso, el 2026 se perfila como un año ideal para planificar viajes, escapadas y encuentros familiares con anticipación.