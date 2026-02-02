La torre más famosa de Retiro Foto: Turismo Buenos Aires

El barrio de Retiro, uno de los más antiguos y emblemáticos de Buenos Aires, guarda dos íconos que condensan buena parte de la historia urbana, política y cultural de la ciudad: la Torre de los Ingleses —oficialmente Torre Monumental— y la Plaza San Martín, uno de los espacios verdes más antiguos y significativos del país.

A continuación, presentamos un recorrido histórico por ambos monumentos y su contexto compartido.

La Torre de los Ingleses (Torre Monumental): Origen, construcción y significado

La actual Torre Monumental, durante décadas llamada Torre de los Ingleses, fue construida para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo. El proyecto surgió oficialmente cuando el Congreso aceptó en 1909 el ofrecimiento de la comunidad británica residente en Buenos Aires para erigir un monumento conmemorativo.

Arquitectura y materiales

El diseño ganador del concurso fue del arquitecto británico Sir Ambrose Macdonald Poynter, nieto del fundador del Royal Institute of British Architects.

La obra estuvo a cargo de Hopkins y Gardom, y casi todos los materiales —incluidos cemento, piedras Portland, ladrillos tipo Leicester, el reloj, campanas y carrillón— fueron importados desde Inglaterra, junto con el personal técnico encargado de la construcción.

La llamada Torre de los Ingleses Foto: Turismo Buenos Aires

Un proyecto atravesado por la historia mundial

La colocación de la piedra fundamental tuvo un retraso debido a la muerte del rey Eduardo VII en 1910, y la inauguración se llevó a cabo recién el 24 de mayo de 1916, debido a demoras vinculadas a la Primera Guerra Mundial y a la ocupación previa del terreno por la antigua compañía de gas.

Ubicación e identidad

La torre se emplaza en la actual Plaza Fuerza Aérea Argentina (antigua Plaza Británica), frente a la estación Retiro, en un sector históricamente asociado al desarrollo ferroviario, la inmigración y la expansión urbana del siglo XX.

Tras la Guerra de Malvinas de 1982, el nombre “Torre de los Ingleses” fue oficialmente reemplazado por “Torre Monumental”, aunque el nombre popular continúa vigente.

La Plaza (Parque) San Martín: Cinco siglos de historia porteña

La Plaza General San Martín, conocida coloquialmente como Parque San Martín, es el principal espacio verde de Retiro y uno de los más antiguos de la ciudad. Inaugurada en 1862 sobre un terreno cargado de historia, fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1942.

Orígenes coloniales

La historia del predio se remonta a 1537, cuando existía una ermita denominada Cruz Grande en la barranca que hoy ocupa la plaza. A lo largo del período colonial, el área pasó por diferentes manos, incluyendo la construcción de la emblemática Quinta de Riglos y la presencia de la South Sea Company, dedicada al tráfico esclavista en el Buenos Aires colonial.

Antigua Buenos Aires Foto: Turismo Buenos Aires

Campo de Gloria, Campo de Marte y Plaza de Toros

Durante los siglos XVIII y XIX, la zona fue escenario de episodios fundamentales:

Segunda invasión inglesa (1807): allí se libró un importante combate que culminó en victoria criolla.

Entrenamiento militar: el sitio fue conocido primero como Campo de la Gloria y más tarde como Campo de Marte, al usarse para prácticas militares desde los cuarteles instalados en la zona.

Plaza de Toros: a comienzos del siglo XIX funcionó aquí una gran plaza taurina con capacidad para miles de personas, que fue demolida posteriormente.

San Martín y los Granaderos

En 1812, el General José de San Martín instaló allí los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo, hecho clave en la historia militar argentina.

Por ello, en homenaje al Libertador, la plaza recibió su nombre actual en 1878, en el centenario de su nacimiento.

El aporte paisajístico de Carlos Thays

El diseño verde que caracteriza hoy al parque es producto de proyectos sucesivos, destacándose los del paisajista Carlos Thays, responsable de incorporar nuevas especies arbóreas y organizar el espacio con criterios modernos de parque público.

Parque San Martín Foto: Turismo Buenos Aires

La relación entre ambos espacios: identidad y memoria en Retiro

La Torre Monumental y la Plaza San Martín conviven a pocos metros, compartiendo un tejido urbano profundamente simbólico:

El barrio de Retiro fue una de las puertas principales de entrada al país gracias al puerto y a la estación ferroviaria, hechos que se reflejan en la identidad multicultural del área.

La Plaza San Martín aporta la memoria de la independencia, de los Granaderos y de la resistencia criolla frente a los ingleses.

La Torre de los Ingleses, paradójicamente, simboliza los vínculos diplomáticos y culturales con el Reino Unido, evidenciando cómo la historia argentina combina conflicto, inmigración y cooperación internacional.

Ambos monumentos permiten leer distintas capas del pasado porteño: desde las invasiones inglesas hasta el centenario patrio, desde la arquitectura británica hasta la tradición militar argentina, todo condensado en un radio de pocas cuadras.

La Torre de los Ingleses y la Plaza San Martín son más que simples puntos turísticos: constituyen un diálogo permanente entre la memoria local y las influencias internacionales que marcaron a Buenos Aires.

Sus historias, entrecruzadas en el espacio y el tiempo, convierten al barrio de Retiro en un auténtico museo a cielo abierto donde conviven la independencia, la inmigración, la arquitectura europea y la identidad porteña.