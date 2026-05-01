Cuándo abren los supermercados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada 1° de mayo, millones de personas en Argentina se hacen la misma pregunta: ¿cuándo vuelven a abrir los supermercados después del feriado por el Día del Trabajador? La duda no es menor, ya que se trata de uno de los pocos feriados del año en los que la mayoría de las grandes cadenas permanecen completamente cerradas.

En 2026, el 1° de mayo cae viernes y configura un fin de semana largo, por lo que conocer el horario exacto de reapertura es clave para organizar las compras y evitar viajes innecesarios.

¿Por qué los supermercados cierran el 1° de mayo?

El Día del Trabajador es un feriado nacional inamovible, con descanso obligatorio para los empleados de comercio.Por este motivo, las grandes cadenas de supermercados no prestan atención al público durante toda la jornada del viernes 1° de mayo, replicando un esquema similar al del 1° de enero.

Supermercado; mayoristas; quiebre. Foto: NA

Aunque algunos comercios barriales pueden abrir con horarios reducidos, los hipermercados y supermercados grandes permanecen cerrados.

Cuándo vuelven a abrir los supermercados: día y horario confirmado

La buena noticia es que los supermercados vuelven a abrir el sábado 2 de mayo, con horarios prácticamente normales de fin de semana. A continuación, el detalle por cadena:

Coto

Reapertura: sábado 2 de mayo

Horario: desde las 8:30 de la mañana. Todas las sucursales permanecen cerradas el viernes y retoman la actividad sin cambios al día siguiente.

Jumbo y Disco

Reapertura: sábado 2 de mayo

Horario: desde las 8:00 o 9:00, según la sucursal. El viernes no hay atención presencial y el servicio se normaliza el sábado.

Carrefour

Hipermercados y Market: vuelven a abrir el sábado 2 de mayo en horario habitual.

Locales Express 24 horas: la mayoría retoma la actividad entre la madrugada y la mañana del sábado, aunque puede haber variaciones según la zona.

Chango Más

Sucursales tradicionales: reabren el sábado desde la mañana.

Hiper 24 horas: algunas sucursales pueden operar con personal reducido, pero la reapertura plena es el sábado.

Día

Depende si el local es franquicia o propio .

Muchos comercios reabren el sábado temprano; otros podrían haber abierto con horario reducido el viernes. Se recomienda verificar cada sucursal.

Preguntas frecuentes sobre la reapertura

¿Los supermercados abren el viernes 1° de mayo?

No. Las grandes cadenas no abren durante el feriado. Solo algunos comercios de cercanía pueden atender con horarios limitados.

El consumo en Argentina. Foto: NA

¿Se puede comprar online durante el feriado?

Sí. Plataformas digitales y apps funcionan con normalidad, pero las entregas se realizan a partir del sábado 2 de mayo.

¿El sábado funcionan normalmente?

Sí. El sábado los supermercados ya operan con normalidad, aunque puede haber mayor concurrencia por la demanda acumulada.

Recomendación clave para los consumidores

Si necesitás hacer compras importantes, lo ideal es:

Evitar el viernes 1° de mayo , ya que la mayoría de los locales estarán cerrados.

Ir temprano el sábado, especialmente durante la mañana, para evitar filas y faltantes puntuales.

En resumen: cuándo vuelven a abrir los supermercados