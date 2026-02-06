Filman a un hombre que viajaba colgado de un camión en la autopista 25 de mayo. Foto: Captura de video.

Un hecho de total imprudencia que produjo este viernes cuando un joven viajó colgado de la parte trasera de un camión en la Autopista 25 de Mayo.

El hecho sucedió en la Autopista 25 de Mayo y no se sabe el motivo por el que el joven viajaba en el vehículo de gran porte.

Filman a un hombre que viajaba colgado de un camión en la autopista 25 de mayo. Video: NA.

Yanina, la joven que grabó el momento, contó la extraña situación vivida: “Todos los autos le tocaban bocina al camión pero el camionero no se daba cuenta, no tenía visibilidad”.

En declaraciones televisivas, la mujer señaló que iba de acompañante en el auto de un compañero de trabajo y que decidió registrar el hecho ya que “es una imprudencia y un peligro”.

Filman a un hombre que viajaba colgado de un camión en la autopista 25 de mayo. Foto: Captura de video.

“El joven, de entre 25 y 30 años se reía y burlaba de la situación”, relató.