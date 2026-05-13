Motos, accidentes víales

Para profesionalizar la instrucción, y unificar los criterios de formación para quienes deseen obtener una licencia de conducir motocicleta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de Argentina presentó un nuevo sistema de capacitación y matriculación para instructores y evaluadores.

Este nuevo sistema, que se inagurará en Tucumán y luego se extenderá al resto del país, está compuesto de contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación.

“Actualmente no existe una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman exámenes a motociclistas en los Centros Emisores de Licencias de Conducir, lo que genera diferencias en los criterios de evaluación entre jurisdicciones”, indicó la ANSV.

Es decir que actualmente quienes aspiran a obtener una licencia para conducri moto son evaluados por agentes sin formación específica ni credenciales que los respalden.

Licencia de conducir moto. Foto: X

Las motos: cada vez más, y cada vez más peligrosas

Según la ANSV, el uso de motos aumentó más de un 70% en los últimos años, y a la par creció su alta participación en la siniestralidad vial.

Los datos oficiales indican que, en 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina.

En alguna regiones, como el NOA y el NEA, 6 de cada 10 personas fallecidas en el tránsito viajaban en este tipo de vehículos.

Cómo será la formación para instructores y evaluadores de aspirantes al registro nacional de conducir motos

Contendrá contenidos teóricos y prácticos sobre:

conducción segura

normativa vial

técnicas de manejo

criterios estandarizados de evaluación

La capacitación tendrá una duración de 14 horas, con una instancia online y otra presencial en pista.

Quienes aprueben ambas etapas obtendrán una matrícula nacional con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), y permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas.

Esta matrícula será condición excluyente para quienes desempeñan funciones como instructores y/o evaluadores en conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.

El programa comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, las regiones con mayor mortalidad de motociclistas del país, y luego se extenderá al resto del territorio nacional.