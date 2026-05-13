Para ordenar el acceso a la licencia de conducir motos, la Agencia de Seguridad Vial capacitará, evaluará y matriculará a los instructores
El uso de motos creció más del 70% en los últimos años. Según datos oficiales, en 2025 los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina.
Para profesionalizar la instrucción, y unificar los criterios de formación para quienes deseen obtener una licencia de conducir motocicleta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de Argentina presentó un nuevo sistema de capacitación y matriculación para instructores y evaluadores.
Este nuevo sistema, que se inagurará en Tucumán y luego se extenderá al resto del país, está compuesto de contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación.
“Actualmente no existe una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman exámenes a motociclistas en los Centros Emisores de Licencias de Conducir, lo que genera diferencias en los criterios de evaluación entre jurisdicciones”, indicó la ANSV.
Es decir que actualmente quienes aspiran a obtener una licencia para conducri moto son evaluados por agentes sin formación específica ni credenciales que los respalden.
Las motos: cada vez más, y cada vez más peligrosas
Según la ANSV, el uso de motos aumentó más de un 70% en los últimos años, y a la par creció su alta participación en la siniestralidad vial.
Los datos oficiales indican que, en 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina.
En alguna regiones, como el NOA y el NEA, 6 de cada 10 personas fallecidas en el tránsito viajaban en este tipo de vehículos.
Cómo será la formación para instructores y evaluadores de aspirantes al registro nacional de conducir motos
Contendrá contenidos teóricos y prácticos sobre:
- conducción segura
- normativa vial
- técnicas de manejo
- criterios estandarizados de evaluación
La capacitación tendrá una duración de 14 horas, con una instancia online y otra presencial en pista.
Quienes aprueben ambas etapas obtendrán una matrícula nacional con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), y permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas.
Esta matrícula será condición excluyente para quienes desempeñan funciones como instructores y/o evaluadores en conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.
El programa comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, las regiones con mayor mortalidad de motociclistas del país, y luego se extenderá al resto del territorio nacional.