Un truco para evitar multas Foto: Gobierno de la Provincia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio de baja la homologación y autorización de varios radares de control de velocidad en rutas nacionales de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Los dispositivos son de las localidades de Azul y Exaltación de la Cruz, además de la rionegrina Dina Huapi.

Las bajas, que se oficializaron en el Boletín Oficial el martes a través de las disposiciones 121, 122 y 123/2026, las bajas responden a:

falta de documentación técnica vigente

inexistencia de equipos en los lugares autorizados

dispositivos que ya no estaban operativos

Los radares dados de baja en Azul: en rutas 3 y 226

En el municipio de Azul se anuló la autorización de seis radares fijos marca DYGOLD ubicados sobre las rutas nacionales 3 y 226.

En ese caso, el municipio informó: “no consta la existencia de ningún equipo de constatación de infracciones de tránsito colocado”. Además, inspecciones realizadas en el lugar corroboraron que los dispositivos no estaban instalados.

Dónde encontrar los radares en la ruta Foto: Gobierno Río Negro

Baja de radares en Ruta 8, Exaltación de la Cruz

En Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, quedó sin efecto la homologación de un radar móvil marca SERVITEC que operaba sobre la Ruta Nacional 8, entre los kilómetros 70 y 88.

En este caso, el municipio comunicó que el equipo había sido dado de baja y ya no se encontraba operativo, motivo por el cual se resolvió retirar la autorización oficial para su utilización en controles de tránsito.

Baja de radares en Dina Huapi

En tanto, en Dina Huapi, provincia de Río Negro, el organismo nacional anuló la homologación de cuatro cinemómetros móviles marca TRUCAM que funcionaban sobre la Ruta Nacional 40.

La ANSV señaló que en el caso de Dina Huapi los radares no registraban infracciones desde julio de 2022, situación que derivó en la baja de las autorizaciones de uso.