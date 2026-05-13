La Fundación Embajada Abierta, junto con la Embajada de Francia en la Argentina y la UADE celebraron una nueva edición de “La Fábrica de la Diplomacia”. Foto: Prensa Fundación Embajada Abierta

La Fundación Embajada Abierta junto a la Embajada de Francia en la Argentina y la UADE, celebraron una nueva edición de “La Fábrica de la Diplomacia”, una jornada de reflexión, formación e intercambio sobre los desafíos de la política internacional y el oficio diplomático.

La actividad reunió a cientos de estudiantes provenientes de 10 altas casas de estudio argentinas: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad del Salvador, la Universidad Austral y la UADE, anfitriona del encuentro.

La Fundación Embajada Abierta, junto con la Embajada de Francia en la Argentina y la UADE celebraron una nueva edición de “La Fábrica de la Diplomacia”. Foto: Prensa Fundación Embajada Abierta

La Fundación Embajada Abierta, junto con la Embajada de Francia en la Argentina y la UADE celebraron una nueva edición de “La Fábrica de la Diplomacia”. Foto: Prensa Fundación Embajada Abierta

La Fundación Embajada Abierta, junto con la Embajada de Francia en la Argentina y la UADE celebraron una nueva edición de “La Fábrica de la Diplomacia”. Foto: Prensa Fundación Embajada Abierta

La Fundación Embajada Abierta, junto con la Embajada de Francia en la Argentina y la UADE celebraron una nueva edición de “La Fábrica de la Diplomacia”. Foto: Prensa Fundación Embajada Abierta

A lo largo de la jornada se desarrollaron paneles y talleres temáticos en los que participaron la totalidad de los embajadores de Francia en el continente americano y académicos y especialistas en relaciones internacionales.

“Juntos, recreamos un espacio intenso, enriquecedor y estimulante, especialmente para los estudiantes interesados en comprender y pensar el mundo contemporáneo desde una mirada plural y abierta al diálogo”, dijeron desde la Fundación.