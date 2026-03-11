hospital, cirugia, operacion Foto: Freepik

Realizaron la primera donación de corazón pediátrico en asistolia controlada mediante Perfusión Regional Normotérmica (PRN). El procedimiento fue realizado por médicos del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, marcando un precedente histórico.

La operación fue llevada a cabo en un nene de 3 años, que se encontraba internado desde hacía más de un año en el Sector de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica, con diagnóstico de enfermedad neurológica crónica, refractaria, con dependencia tecnológica.

Según indicaron los informes, la decisión solidaria de su familia permitió establecer un hito en el sistema nacional de trasplantes, constituyéndose en el primer caso de ablación cardiaca en un hospital nacional por asistolia controlada en la Argentina, mientras que el éxito de este procedimiento fue el resultado de un intenso trabajo interdisciplinario.

El equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos y la Terapia Intensiva brindaron un acompañamiento integral a la familia, garantizando el respeto a la dignidad y el alivio del sufrimiento del paciente. Tras confirmarse la irreversibilidad del cuadro clínico, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) coordinó el operativo junto a CUCAIBA, INCUCAI y los equipos ablacionistas, que actuaron de manera rápida y articulada.

“El logro fue demostrar que esta técnica es posible en un hospital nacional, ponerla al servicio del sistema de trasplantes y, sobre todo, generar confianza en otros equipos. Aunque es una práctica validada en el mundo, en nuestro país implica un cambio de paradigma. Ser pioneros supone vencer resistencias, pero este resultado confirma que vamos por el camino correcto”, explicó el Dr. Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil a Noticias Argentinas.

Qué es la asistolia controlada

La asistolia controlada es un concepto médico que se usa principalmente en cirugía cardíaca compleja o trasplantes de corazón o hígado, y se refiere a la inducción intencional de un paro cardíaco temporal de forma controlada para permitir que los cirujanos trabajen en el órgano sin que la sangre circule activamente.

La técnica utilizada en este caso -asistolia controlada con perfusión regional normotérmica- representa una modalidad avanzada en el campo de la procuración de órganos. El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Posadas es pionero en su implementación, tanto en la institución como en otros centros del país.

La PRN permite oxigenar y preservar los órganos tras el fallecimiento del donante mediante el restablecimiento controlado del flujo sanguíneo, para evitar su deterioro, mejorando su vitalidad y el pronóstico de los receptores.