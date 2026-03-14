Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Los aviones F-16 que compró Argentina de Dinamarca datan de la década del ‘80 y surge la duda sobre cuánto tiempo estarán operativos dentro de las Fuerzas Armadas nacionales, entendiendo que estas aeronaves tienen una vida útil limitada, signada por los cambios tecnológicos y el avance de los mismos, que hacen que muchas veces la obsolescencia llegue antes de lo esperado.

Por lo general, estos aviones tienen una vida útil de 25 a 30 años, pero incluso expertos afirman que podrían estar operativos y volar hasta el año 2070, superando ampliamente la primera afirmación. Por supuesto, los cuidados que se apliquen sobre ellos serán claves para determinar su duración en la Fuerza Aérea Argentina.

El sobrevuelo de los F-16 sobre Buenos Aires. Foto: Captura YouTube.

La importancia de la “modernización” de los F-16

Con la adquisición de los cazas F-16, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, ya se había hecho eco de la antigüedad de las aeronaves al mencionar en su momento que “lo que importa del avión son las horas remanentes que tiene y las modernizaciones que ha recibido”.

En ese sentido, había mencionado que “estos aviones que hemos recibido tienen horas remanentes a, por lo menos, 25 años en horas de vuelo”.

Sabido es que la llegada a cuentagotas de las 24 aeronaves que el Gobierno le compró a Dinamarca respondió a la falta de infraestructura nacional para recibirlas todas juntas y también surgió a partir de allí que quedaran asentadas en Río Cuarto, provincia de Córdoba, de manera temporal, hasta tanto quedasen terminados los trabajos en la base aérea de Tandil, su destino definitivo.

Esta inversión y adaptaciones también forman parte de un mejor cuidado para los cazas F-16, para que queden resguardados de forma segura y con los requisitos que se exigen de tamañas aeronaves. Cabe recordar que el Ejecutivo nacional hizo una erogación superior a los 300 millones de dólares para hacerse de estos aviones.

¿Qué tipo de aeronaves recibió Argentina de Dinamarca?

Los F-16 fueron diseñados para una vida útil aproximada de 8.000 horas de vuelo. Dinamarca los incorporó en distintas tandas durante la década de 1980 y posteriormente les realizó una modernización de media vida en los años ‘90 y a comienzos de los 2000.

Como miembro de la OTAN, el país empleó estas aeronaves en diversas operaciones, entre ellas la guerra de Kosovo y los conflictos en Afganistán y Libia. La Fuerza Aérea Danesa los retiró del servicio en enero de este año.

La cantidad precisa de horas de vuelo remanentes de cada aeronave figura en el contrato firmado por las partes el 16 de abril de 2024 en la base de Skrydstrup, en Dinamarca. Sin embargo, por disposición del decreto 370 del presidente Javier Milei, toda la operación contractual vinculada a los F-16 se mantiene bajo secreto militar.

Además, desde la Fuerza Aérea Argentina determinaron a través de una actualización posterior que se les “permitió extender su vida útil operativa de 25 a 30 años”, es decir, hasta el año 2050 aproximadamente.

Desde el Gobierno se muestran más optimistas y aseguran que “potencialmente”, las aeronaves podrían volar hasta el año 2070. Cuando llegue el momento, la Fuerza Aérea evaluará si resulta conveniente implementarlo, señalaron fuentes del Edificio Cóndor.

La Fuerza Aérea Argentina y un paso importante para poner en marcha sus aviones F-16. Foto: ULAN/Pool / Latin America News A

También hay que tener en cuenta que, según fuentes del Ministerio de Defensa, una hora de vuelo en estos aviones tiene un costo cercano a los 30.000 dólares.

Expertos sostienen que la incorporación de los F-16 representa un gran avance tecnológico y un salto significativo en las capacidades operativas de defensa, incluso teniendo en cuenta las posibles adaptaciones de software que pueden incorporar estas aeronaves.

De todos modos, su permanencia durante las próximas décadas dependerá de diversos factores, entre los que el mantenimiento y el uso adecuado resultarán determinantes. Los aviones terminarán de arribar en 2028 y aún transcurrirá un período hasta que estén plenamente operativos, debido a las tareas de instrucción y adecuación de infraestructura, según indicaron desde el área de Defensa.