Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

El boleto estudiantil seguirá vigente durante todo 2026 en la Provincia de Buenos Aires gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y la empresa Nación Servicios S.A. Las partes resolvieron mantener el cupo original de 45 viajes.

La decisión asegura la continuidad del beneficio en las mismas condiciones y evita cambios en el alcance del programa para el próximo ciclo lectivo.

En este sentido, aquí hay distintas alternativas de pago con billeteras virtuales que permiten ahorrar hasta el 100% del pasaje. Las tarifas sociales además aportan descuentos a aquellos que más lo necesitan.

Tarjeta SUBE

Cómo ahorrar en el pasaje de colectivo

Una de las opciones para ahorrar en el pasaje es la de pagar el boleto con tarjetas Visa (débito, crédito o prepagas) que cuenten con tecnología NFC por los bancos Naranja X, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro, Banco Provincia y ICBC. Cubre hasta $10.000 y es válida hasta el 30 de abril por el momento. También está disponible para MODO y cuenta DNI.

Además, Mercado Pago ofrece un reintegro del 100% con un tope de $10.000 al pagar con código QR. Sin embargo, esta promoción solo está disponible para los usuarios que la tengan habilitada en la sección “BENEFICIOS” de la aplicación.

Billetera virtual de MODO y Mercado Libre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Tarifa Social SUBE: la clave para viajar gratis o pagar muy poco

La Tarifa Social SUBE no siempre implica un viaje completamente gratuito, pero combinada con otros factores puede llevar el costo efectivo a cero.

Está destinada a personas que cobran AUH, AUE, pensiones no contributivas, monotributistas sociales y titulares de programas sociales. El descuento base ronda el 55%, y se aplica automáticamente al apoyar la tarjeta.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA Canal 26

En abril de 2026, mantener la SUBE registrada y validada será fundamental para no perder el beneficio.

Viajar con SUBE: quiénes pueden acceder a la Tarifa Social

El descuento está dirigido a personas que reciben asistencia estatal o forman parte de programas sociales. Los principales grupos alcanzados son:

Jubilados y pensionados.

Titulares de AUH y Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de Becas Progresar.

Personas con Pensiones No Contributivas.

Monotributistas sociales.

Trabajadores de casas particulares.

Veteranos de Malvinas.

Personas con Seguro por Desempleo.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Paso a paso: cómo activar el descuento de la Tarifa Social Federal SUBE

El trámite es gratuito y se puede hacer de forma digital de la siguiente manera:

Ingresar a ANSES y generar el PIN SUBE Asociar la tarjeta SUBE en la plataforma oficial Activar el beneficio apoyando la tarjeta en una terminal SUBE o usando la app con NFC

Una vez finalizado, el descuento se aplica automáticamente en cada viaje.

¿Cómo tramitar el Boleto Universitario?

El boleto universitario en la provincia de Buenos Aires se tramita a través del sitio oficial del Ministerio de Transporte bonaerense. Los estudiantes universitarios deben iniciar la inscripción de forma online, completando el formulario correspondiente con sus datos personales, académicos y una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

El trámite está destinado a alumnos regulares de universidades públicas adheridas al programa y requiere residir en la provincia a más de 2000 metros de la casa de estudios, además de no poseer título universitario previo.

Tarjeta SUBE. Foto: NA

Una vez enviada la solicitud, la universidad se encarga de validar la condición de alumno regular. Tras esa confirmación, el beneficio se activa en la tarjeta SUBE y permite utilizar hasta 45 viajes mensuales durante el ciclo lectivo. En el caso de estudiantes que ya contaban con el boleto en años anteriores, la renovación se realiza al apoyar la SUBE en una Terminal Automática, sin necesidad de volver a completar todo el formulario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para el nuevo ciclo lectivo.