Estudiantes Vs Independiente Medellín Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Estudiantes y Independiente Medellín se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Estudiantes recibe a Independiente Medellín por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Jorge Luis Hirschi y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!