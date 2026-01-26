Nuevas carreras universitarias en Argentina. Foto: Freepik.

El sistema de educación superior en Argentina inicia el ciclo lectivo 2026 con una transformación profunda de sus planes de estudio. Tanto universidades públicas como privadas renovaron sus propuestas académicas con un objetivo claro: responder a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, la crisis climática, los cambios en el mundo del trabajo y una concepción más amplia de la salud integral.

Para estudiantes y profesionales que buscan diferenciarse, el debut de una carrera en su primera cohorte representa una ventaja estratégica. Se trata de programas diseñados bajo los criterios más recientes de la CONEAU, con fuerte vínculo con sectores productivos dinámicos y, en muchos casos, con menor competencia en el mercado laboral durante los primeros años de egreso. Por eso, conocer cuáles son las nuevas carreras que comenzarán a dictarse en 2026 se vuelve clave al momento de elegir.

Qué estudiar en Argentina este 2026

Tecnología y negocios digitales: el nuevo corazón de las licenciaturas

La digitalización dejó de ser un complemento para convertirse en el eje central de muchas carreras. La tendencia para 2026 apunta a la integración entre management, datos e inteligencia artificial.

Licenciatura en Gobernanza de Datos (UCALP): La Universidad Católica de La Plata presenta una propuesta inédita en el país: una licenciatura a distancia enfocada en la gestión estratégica, ética y legal de los datos. A diferencia de las carreras técnicas, forma perfiles orientados a la toma de decisiones, como Data Stewards o directores de datos. Tiene una duración de cuatro años, con título intermedio de tecnicatura a los dos.

Management e Inteligencia Artificial (Universidad de Palermo): Esta nueva licenciatura apunta a formar líderes capaces de gestionar organizaciones atravesadas por algoritmos, automatización y modelos de lenguaje. El foco está puesto en comprender cómo la IA redefine los modelos de negocio y los procesos de toma de decisiones.

Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos (UADE): Con un enfoque que combina teoría y práctica, esta carrera aborda machine learning, IA generativa, big data, automatización, procesamiento del lenguaje natural y visión artificial. La formación se apoya en una base sólida de matemática, estadística y programación, con aplicación en sectores como industria, salud, educación y sector público. Además, UADE lanzará en 2026 las licenciaturas en Finanzas Digitales y Diseño Estratégico .

Carreras de IA en Coderhouse: La plataforma educativa suma dos propuestas innovadoras: AI Automation, orientada a la creación y escalado de automatizaciones inteligentes, desde entornos no-code hasta flujos multimodales y AI Marketing, enfocada en creación de contenidos con IA, SEO aplicado a buscadores inteligentes y automatización de procesos de marketing.

Salud, bienestar y economía del cuidado

La formación en salud se expande territorialmente y suma especializaciones que responden a nuevas demandas sociales.

Universidad Siglo 21: Amplía su oferta con la carrera de Medicina , de seis años, con un enfoque tecnohumanista que integra ciencia, criterio clínico y sensibilidad social. Se dictará de forma presencial en Córdoba. También se incorpora la Licenciatura en Psicopedagogía , en modalidad híbrida, en las sedes de Río Cuarto y Nueva Córdoba.

Medicina en la UNLPam: La Universidad Nacional de La Pampa inicia en febrero de 2026 su primera cohorte de Medicina. El plan contempla cinco años de cursada más un año de práctica profesional, con fuerte enfoque territorial para cubrir la demanda sanitaria del centro del país.

Cuidado y deporte en la Universidad Nacional de Rosario: La UNR lanza seis nuevas propuestas vinculadas a la economía del cuidado y el movimiento humano. Entre ellas se destacan Terapia Ocupacional, la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico y nuevas carreras en la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado, como la Licenciatura en Deporte y la Tecnicatura en Acompañamiento de la Persona Mayor.

Licenciatura en Gestión Deportiva (Siglo 21): Pensada para formar líderes en clubes, federaciones y organismos públicos, integra management, derecho y tecnología. Se ofrecerá en modalidad híbrida y virtual a través de su red de Centros de Apoyo Universitario.

Nuevas carreras en la UCA: La Universidad Católica Argentina suma dos propuestas clave en Ciencias Médicas: Licenciatura en Farmacia, centrada en el desarrollo y uso seguro de medicamentos, y Bioquímica, orientada al diagnóstico clínico y la investigación científica.

Agro, ambiente y energías renovables

Sectores donde Argentina es referente global siguen impulsando nuevas carreras de grado.

Ingeniería en Biotecnología (ITBA): El Instituto Tecnológico de Buenos Aires lanza esta carrera de cinco años que integra biología, ingeniería y ciencia de datos, con aplicación en salud, alimentos, energía y sostenibilidad.

Licenciatura en Ciencias Ambientales (UFLO): Se dictará en la sede Patagonia, con un plan alineado a las necesidades regionales. Además, la universidad suma el Profesorado en Educación Física en San Miguel y una Tecnicatura en Artes Marciales a distancia.

Ambiente y Energías Renovables (Siglo 21): Forma profesionales para liderar proyectos ambientales y energéticos, con opciones de cursada presencial, híbrida o 100% virtual.

Licenciatura en Agroinformática (Siglo 21): Combina tecnología y producción agropecuaria, con foco en análisis de datos y herramientas digitales para optimizar procesos productivos.

Negocios, liderazgo y comportamiento humano

Más allá de la tecnología, las universidades refuerzan la formación en liderazgo, gestión de equipos y análisis del comportamiento.

Licenciatura en Ciencias del Comportamiento (ITBA): Comenzará en marzo de 2026 y tendrá una duración de cuatro años. Integra neurociencias, psicología, economía del comportamiento y ciencia de datos. Estará dirigida por Valeria Abusamra y contará con la participación de Fabricio Ballarini.

Ciencias del Comportamiento (UCA Rosario): Se dictará por primera vez en esa sede, con un enfoque aplicado a empresas, salud, educación, ciudadanía y políticas públicas. En Buenos Aires, la UCA también suma las licenciaturas en Comercio y Negocios Globales y Finanzas .

Doctorado en Administración de Negocios (UdeSA): La Universidad de San Andrés lanza su DBA, un programa de cuatro años, en modalidad híbrida, orientado a profesionales con trayectoria que buscan transformar su experiencia en conocimiento aplicado. Participan docentes locales e internacionales.

Formación corporativa y programas certificados

Empresas, sindicatos y cámaras también amplían la oferta educativa con programas de rápida inserción laboral.

Diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte (FPT–UPSO): Formación anual, 100% virtual, con certificación conjunta. No requiere secundario completo y apunta a profesionalizar un sector estratégico.

Certificación en Innovación Tecnológica y Organizacional (ITBA–Dow Center): Programa presencial para líderes empresariales de Bahía Blanca y la región, con inicio en abril.

Diplomatura en Seguridad Privada (UPSRA–UNSL): Destinada a trabajadores del sector, con certificación oficial universitaria.

Lo que viene

La Universidad Torcuato Di Tella prepara una nueva Ingeniería Industrial, con inicio en 2027, que integrará sustentabilidad, IA, machine learning y gestión de negocios.Por su parte, la UNCuyo lanzará el Doctorado en Diseño, una propuesta inédita en el sistema universitario nacional, orientada a la investigación aplicada a problemas sociales, ambientales y tecnológicos.

La mayoría de estas instituciones ya abrió o abrirá en breve la preinscripción para carreras 2026. Muchas ofrecen títulos intermedios, lo que amplía las oportunidades de inserción laboral temprana.