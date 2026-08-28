De las aulas de la UBA a las pistas: el auto con diseño de Fórmula 1 construido por estudiantes que hizo historia en Brasil

Suipacha 901, el monoplaza construido por estudiantes de Ingeniería de la UBA para la Fórmula SAE. Foto: uba.ar

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) logró lo que hace apenas unos años parecía un sueño ambicioso: diseñar, desarrollar y construir un automóvil de competición que representó a la Argentina en uno de los certámenes universitarios de ingeniería más prestigiosos del mundo.

El vehículo, bautizado Suipacha 901, participó en la edición brasileña de la Fórmula SAE, una competencia internacional organizada por la Society of Automotive Engineers (SAE International), y marcó un hito histórico al convertirse en el primer auto de una universidad pública argentina en competir a nivel internacional en este reconocido desafío académico.

Detrás del proyecto está FIUBA Racing, un equipo que comenzó a gestarse a fines de 2022 con apenas ocho integrantes y que hoy reúne a casi 50 estudiantes de diferentes disciplinas. A los futuros ingenieros mecánicos, electrónicos, informáticos e industriales se sumaron alumnos vinculados al diseño, el marketing y la comunicación, conformando un espacio donde la innovación tecnológica se combina con el trabajo colaborativo.

Detrás del proyecto está FIUBA Racing, un equipo que reúne a casi 50 estudiantes de diferentes disciplinas. Foto: uba.ar

FIUBA Racing: cómo un grupo de estudiantes de la UBA llegó a la Fórmula SAE Brasil

La Fórmula SAE no es una carrera tradicional. Aunque los vehículos son monoplazas similares a los de competición, el foco principal no está puesto en alcanzar la mayor velocidad posible. Lo que se evalúa es la capacidad de los equipos para concebir un proyecto integral: desde el diseño y la construcción del auto hasta su viabilidad productiva, los costos de fabricación y la presentación de un modelo de negocio capaz de atraer potenciales inversores.

El proyecto FIUBA Racing nació con el objetivo de participar en este concurso internacional de diseño universitario impulsado por SAE International, una organización con más de un siglo de historia y que cuenta entre sus fundadores con Henry Ford. La iniciativa recibió el acompañamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de su cuerpo docente, permitiendo a los estudiantes abordar tanto los desafíos técnicos como los aspectos empresariales y de gestión.

La diversidad de perfiles que integran el equipo fue una de las claves del desarrollo. La construcción del vehículo exigió conocimientos de ingeniería, pero también habilidades vinculadas al diseño, la comunicación institucional y búsqueda de patrocinadores, replicando el funcionamiento de una escudería profesional.

El proyecto FIUBA Racing nació con el objetivo de participar en este concurso internacional de diseño universitario. Foto: uba.ar

Qué es la Fórmula SAE y por qué es una de las competencias universitarias más importantes del mundo

Cada año, alrededor de 600 universidades de más de 20 países participan en las distintas ediciones de la Fórmula SAE, considerada una de las competencias de ingeniería aplicada más relevantes a nivel internacional.

A diferencia de otros certámenes automovilísticos, el objetivo principal no consiste únicamente en fabricar un vehículo rápido. Los equipos son evaluados por la calidad del diseño, factibilidad de producción, innovación tecnológica, seguridad, el análisis de costos y la presentación de un proyecto sustentable desde el punto de vista económico.

La experiencia permite que miles de estudiantes pongan a prueba los conocimientos adquiridos en las aulas frente a desafíos reales de la industria automotriz. Por esa razón, muchas empresas del sector siguen de cerca estas competencias, donde suelen detectarse algunos de los talentos que luego se incorporan al mercado laboral.

Muchas empresas del sector siguen de cerca esta competición, donde suelen detectarse jóvenes talentos. Foto: uba.ar

El Suipacha 901 logró un histórico debut para la universidad pública argentina

En su primera participación internacional, el equipo argentino alcanzó el puesto 25 entre 46 participantes, un resultado que fue recibido con entusiasmo tanto por estudiantes como por docentes. Sin embargo, uno de los logros más destacados fue haber superado la exigente inspección técnica, una etapa que suele convertirse en un desafío complejo para numerosos equipos, incluso después de varios años de experiencia en la competencia.

El Suipacha 901 llegó a Brasil como un vehículo completamente funcional. Contaba con un desarrollo aerodinámico propio, suspensión integral, motor operativo, un chasis que cumplió con los estándares de seguridad exigidos y un sistema de adquisición de datos capaz de recopilar información clave para optimizar el rendimiento. Alcanzar ese nivel de desarrollo en una primera presentación es un objetivo que muchos equipos tardan años en conseguir.

El desarrollo de FIUBA Racing se realizó en el marco del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos (PIT-FIUBA), una iniciativa que busca fortalecer la formación práctica de los estudiantes mediante proyectos de alto impacto. La experiencia en Brasil dejó en evidencia que la ingeniería universitaria argentina tiene capacidad para competir en escenarios internacionales y generar desarrollos tecnológicos de primer nivel.

Para quienes dedicaron cientos de horas al diseño, la fabricación y las pruebas del vehículo, el Suipacha 901 representa mucho más que un auto de carreras: es la demostración de que el talento, trabajo colectivo y la innovación pueden llevar a la universidad pública argentina a ser protagonista en las grandes competencias mundiales de ingeniería.