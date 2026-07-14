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El femicidio de Nicole Sessarego: la estudiante chilena asesinada al azar por un hombre que odiaba a las mujeres

Nicole tenía 21 años y estaba en cuarto año de periodismo. Fue asesinada por Lucas Azcona el 15 de julio en la puerta de su domicilio en Almagro.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El femicdiio ocurrió el 15 de julio de 2014 en la madrugada en el barrio de Almagro.
El femicdiio ocurrió el 15 de julio de 2014 en la madrugada en el barrio de Almagro. Foto: Archivo Info Jus
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Marzo de 2014. Nicole Sessarego Borquez (21), una joven estudiante de periodismo de la Universidad de Playa Ancha de Chile eligió Argentina para realizar un intercambio. Se asentó en el barrio porteño de Almagro, ya que acudiría a clases a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en la calle Santiago del Estero, en Constitución. Todo transcurría de manera normal. En julio finalizaría sus estudios en el país y luego volvería a Chile para reencontrarse con su familia.

Sin embargo, eso no ocurrió. En la madrugada del martes 15 de julio, Lucas Azcona (22) la asesinó de 11 puñaladas en la puerta de su casa en Don Bosco 4109, y le quitó toda posibilidad de futuro. Nicole estaba comprometida con su carrera, daba clases en barrios populares de Chile y tenía un fuerte interés en investigar temáticas sociales y políticas, algo que no pudo concretar.

Nicole había venido por un intercambio a Buenos Aires. Foto: UBA Sociales

No obstante, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el año 2022, se colocó una placa in memorium con su nombre para recordarla, repudiar todo acto de violencia de género y continuar luchando para frenar el preocupante índice de femicidios que aún hoy se sostiene en la Argentina.

Cronología del femicidio de Nicole Sessarego Borquez que conmovió a la Argentina

Azcona y Nicole no tenían ningún tipo de vínculo. No se conocían ni remotamente. El femicida la escogió al azar basándose en su odio al género. Así lo confirmaron las autoridades judiciales durante el juicio que se llevó a cabo en noviembre de 2016.

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Aquella madrugada del 15 de julio, Nicole volvía de bailar. Se cruzó con Lucas Azcona a la salida del subte. Cerca de las 05:30h, la joven de 21 años tomó la Línea A para regresar a su domicilio. Al mismo tiempo, el asesino se encontraba en la entrada de la estación “Castro Barros”, donde tendría que bajar la víctima. A las 05:40h, una cámara de seguridad de la zona, captó el homicida caminando de un lado a otro sobre la Avenida Rivadavia. Si bien, en un momento, desapareció del área, luego regresó y fue en ese momento que se topó con Nicole.

Femicidio de Nicole
Lucas Azcona, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Nicole. Foto: Télam

Solo una cuadra y media debía caminar la joven para llegar sana y salva a su casa, pero no pudo. Azcona comenzó a perseguirla por Rivadavia hasta que al llegar al domicilio de Don Bosco la sorprendió por la espalda con una elemento punzante y la asesinó. La joven no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Le provocó heridas tanto en el cuello como en la cara, el tórax y en el brazo izquierdo. Tras el hecho, el sujeto escapó del lugar mientras que Nicole falleció unos minutos después. Su cuerpo fue encontrado en el hall del edificio por un niño que se dirigía al colegio cerca de las 7 de la mañana.

Cómo se logró identificar a Lucas Azcona

Si bien las autoridades policiales tenían en su poder la filmación de las cámaras de seguridad, no era posible ver con exactitud el rostro del agresor. Sabían que era una persona de tez blanca y de estatura media que llevaba un gorro y ropa de color negro.

De hecho, en primera instancia, la Policía detuvo a un exnovio de Nicole, un joven de nacionalidad turca que vivía en la Argentina desde hacía un tiempo. Sin embargo, pocos días después, fue excarcelado por falta de pruebas.

Femicidio de Nicole
La joven de 21 años vivía en Valparaíso, Chile. Foto: Info Jus

El caso tomó un giró cuando un hombre se acercó a la Policía para decir que su hijo era el asesino. Gracias a las imágenes que se habían difundido en redes sociales y en la televisión, la hermana de Lucas Azcona pudo identificarlo y junto a su padre decidieron entregarlo. En su declaración sostuvieron, además, que el joven de 22 años mataba animales por placer desde niño.

La sentencia

El juicio contra Lucas Azcona por el femicidio de Nicole Sessarego Borquez se llevó a cabo en 2016. El 11 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº15, conformado por Patricia Llerena, Adrián Martín y Hugo Decaría, resolvió condenar a Azcona a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado con alevosía y femicidio”, tal como había solicitado el fiscal de la causa Ignacio Mahiques.

“El crimen de Nicole se produjo por su condición de mujer, se trató de una muerte violenta e intencionada basada en su genero”, expresó el funcionario del Ministerio Público Fiscal en su alegato.

Femicidio de Nicole
Nicole Sessarego Borquez estaba en el cuarto año de periodismo. Foto: Info Jus

Si bien la defensa del asesino apeló la condena tratando de sostener que el hombre había tenido un “brote psicótico”, en el año 2023, la Cámara de Casación Penal confirmó la pena a prisión perpetua del TOC N°15.

Durante el informe pericial psiquiátrico, se confirmó, de hecho, que el hombre comprendía sus actos criminales y que poseía rasgos psicopáticos y misóginos.

Actualmente, Azcona está detenido en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa en la provincia de Neuquén, un penal íntegramente destinado a condenados por delitos contra la integridad sexual.

FemicidioEstudiantes
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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