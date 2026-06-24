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France Alumni Day en Buenos Aires: el evento gratuito que ofrece becas y empleos a los estudiantes de la Argentina

El festival se realizará en la Alianza Francesa de Buenos Aires con cupos limitados mediante inscripción previa. La iniciativa forma parte de una jornada global que promueve la conexión de egresados internacionales de su sistema de educación superior.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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France Alumni Day, el evento que reúne a quienes mantienen un vínculo académico o cultural con Francia.
France Alumni Day, el evento que reúne a quienes mantienen un vínculo académico o cultural con Francia. Foto: X @CampusFranceArg
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El próximo viernes 26 de junio, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva edición del France Alumni Day, un evento que reúne a quienes mantienen un vínculo académico, cultural o profesional con Francia, así como a todos aquellos interesados en conocer sus oportunidades educativas y su rica tradición cultural. La cita será en la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946), de 18:00 a 21:30 horas, con entrada gratuita y cupos limitados mediante inscripción previa.

Organizado por Campus France Argentina, el encuentro se consolida como uno de los principales espacios de intercambio entre ambos países, luego del éxito de su edición 2025. La iniciativa forma parte de una jornada global impulsada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, que promueve la conexión de egresados internacionales de su sistema de educación superior.

Festival France Alumni Day 2026: cultura francesa y networking en Buenos Aires

El evento convoca a un amplio espectro de participantes: estudiantes, investigadores, ex asistentes de español en Francia, egresados del Liceo Jean Mermoz y del Colegio Franco Argentino de Martínez, así como también a personas interesadas en estudiar en Francia o en su cultura.

France Alumni Day se consolida como uno de los principales espacios de intercambio entre ambos países. Foto: X @CampusFranceArg

En esta edición, el festival propone una agenda dinámica que se desarrollará en múltiples espacios de la Alianza Francesa (auditorio, biblioteca, Espace Renault y mediateca) durante más de tres horas. El programa incluye una feria gastronómica con productos típicos como vinos, quesos, fiambres, chocolates y especialidades dulces, en una propuesta que combina identidad cultural y encuentro social.

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Oportunidades para estudiar y trabajar en Francia desde Argentina

Uno de los principales ejes del encuentro será la difusión de oportunidades académicas y profesionales. Habrá charlas sobre carreras universitarias, programas de doctorado y becas en Francia, además de información sobre certificaciones de idioma y beneficios de la Tarjeta de Fidelidad France Alumni.

Uno de los principales ejes del evento será la difusión de oportunidades académicas y profesionales. Foto: X @CampusFranceArg

Entre las actividades destacadas se encuentran las simulaciones de entrevistas laborales en francés, pensadas para fortalecer habilidades en contextos internacionales, y encuentros entre alumni y futuros estudiantes organizados por áreas de estudio como derecho, ingenierías, relaciones internacionales, ciencias políticas, marketing, administración, historia y programas de asistencia de español.

Además, se realizará un panel con empresas franco-argentinas como Lacoste y CNP, que compartirán qué perfiles buscan al momento de incorporar talento, reforzando el vínculo entre formación académica e inserción laboral.

Actividades en todo el país y fortalecimiento de los vínculos franco-argentinos

El France Alumni Day 2026 no se limitará a Buenos Aires. En paralelo, habrá actividades culturales en ciudades del interior como Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Tucumán, ampliando el alcance federal de la propuesta.

France Alumni Day tendrá actividades culturales en Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Tucumán. Foto: X @CampusFranceArg

Campus France Argentina, organismo organizador, es la agencia encargada de promover la educación superior francesa en el país y facilitar la movilidad internacional de estudiantes y profesionales. Forma parte del Institut Français d’Argentine, el brazo cultural de la Embajada de Francia, y tiene entre sus prioridades fortalecer los lazos con los alumni, considerados verdaderos embajadores de la formación francesa en el mundo.

La jornada culminará con un sorteo de premios que incluye cursos de francés, experiencias gastronómicas, libros, noches de hotel, pasajes aéreos y productos gourmet como cierre de un evento que busca celebrar el talento, la diversidad y proyección internacional de la comunidad France Alumni en Argentina.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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