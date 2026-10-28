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Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador: ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años e incluye alojamiento en habitación privada en una granja familiar de Cuenca, donde los participantes colaborarán en tareas rurales y proyectos comunitarios con niños de la zona.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Quito; Ecuador
Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador. Foto: Unsplash
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En las afueras de Cuenca, una propuesta de voluntariado invita a viajeros internacionales a sumarse a la vida cotidiana de una granja familiar ecuatoriana. Con una dedicación de apenas 12 horas semanales y cuatro días libres, la experiencia combina tareas rurales, intercambio cultural y acciones solidarias con comunidades locales.

En qué consiste la propuesta de voluntariado en una granja familiar de Ecuador

La jornada comienza al amanecer, cuando el sol apenas ilumina las montañas que rodean la propiedad. Las primeras actividades incluyen el ordeñe de vacas, la atención de gallinas y otros animales de granja, además de diversas tareas vinculadas a la producción rural sostenible.

Entre las labores habituales se encuentran el cuidado de cuyes, la recolección de huevos, la alimentación de un pato salvaje que habita el predio y el acompañamiento de los perros de la granja. Los participantes tienen además la oportunidad de aprender prácticas tradicionales como la cocina a leña, una costumbre que todavía conserva un fuerte arraigo en las zonas rurales ecuatorianas.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años e incluye alojamiento en habitación privada en una granja familiar de Cuenca, donde los participantes colaborarán en tareas rurales y proyectos comunitarios con niños de la zona.
La jornada comienza al amanecer, cuando el sol apenas ilumina las montañas que rodean la propiedad. Foto: Worldpackers

La experiencia no se limita al trabajo agrícola. La familia anfitriona también impulsa actividades de carácter social y comunitario, promoviendo el intercambio de conocimientos entre los viajeros y los habitantes de la zona.

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La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.

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La propuesta, abierta a viajeros solos, parejas y dúos, no requiere experiencia previa y permite colaborar en tareas de huerta, mantenimiento y recepción de huéspedes a cambio de alojamiento y una experiencia de inmersión en plena naturaleza serrana.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la posibilidad de ofrecer talleres gratuitos para niños de la comunidad. Los voluntarios pueden compartir conocimientos de idiomas, arte, música u otras disciplinas, contribuyendo al desarrollo educativo y cultural de las familias locales.

Cuántas horas por semana se debe trabajar en esta convocatoria

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es la baja carga horaria exigida a los participantes. Los voluntarios deben colaborar 12 horas semanales, distribuidas en actividades que se realizan por la mañana y que concluyen generalmente al mediodía. Las tareas pueden incluir:

  • Atención de animales de granja y labores rurales cotidianas
  • Ayuda en proyectos sociales y comunitarios
  • Jardinería y cuidado de espacios verdes
  • Participación en actividades de construcción y reparación
  • Siembra, cosecha y mantenimiento de cultivos ecológicos
La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años e incluye alojamiento en habitación privada en una granja familiar de Cuenca, donde los participantes colaborarán en tareas rurales y proyectos comunitarios con niños de la zona.
Uno de los principales atractivos de esta propuesta es la baja carga horaria exigida a los participantes. Foto: Worldpackers

Esta modalidad permite combinar la experiencia de voluntariado con tiempo suficiente para recorrer Cuenca y otros destinos turísticos de Ecuador.

Desde 4 días libres hasta tours gratis: todos los beneficios que ofrecen

A cambio de la colaboración semanal, los participantes reciben alojamiento en una habitación privada, además de una serie de beneficios pensados para facilitar la estadía y enriquecer la experiencia cultural. Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

  • Cuatro días libres por semana
  • Desayuno, almuerzo y cena todos los días
  • Habitación privada durante toda la estancia
  • Tours y paseos gratuitos por la ciudad
  • Acceso sin costo a eventos locales
  • Clases gratuitas de yoga
  • Cocina totalmente equipada para uso de los voluntarios
  • Descuentos en fiestas y clubes cercanos
  • Espacio de trabajo dedicado para quienes necesiten conectarse durante su viaje
  • Internet básica para trabajo remoto
  • Uso libre de bicicletas

Además, la organización solicita una contribución única de US$90 ($138.757,50), destinada a cubrir las tres comidas diarias y materiales utilizados en las actividades de voluntariado.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años e incluye alojamiento en habitación privada en una granja familiar de Cuenca, donde los participantes colaborarán en tareas rurales y proyectos comunitarios con niños de la zona.
A cambio de la colaboración semanal, los participantes reciben alojamiento en una habitación privada. Foto: Worldpackers

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y eventuales trámites migratorios o visas no están incluidos y deben ser afrontados por cada participante.

Cómo aplicar a este voluntariado a través de Worldpackers

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años y acepta postulaciones de viajeros individuales, parejas o dúos de voluntarios. Entre los requisitos figura contar con un nivel intermedio de inglés o conocimientos básicos de francés.

Quienes deseen participar deben crear un perfil en la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  • Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  • Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  • Buscar la oportunidad de voluntariado en la granja familiar en Cuenca, Ecuador.
  • Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  • Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  • Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

Para muchos viajeros, este tipo de experiencias representa una alternativa económica para conocer nuevos destinos, pero también una oportunidad para sumergirse en la cultura local, desarrollar nuevas habilidades y generar un impacto positivo en las comunidades rurales.

VoluntariadoVoluntariosEcuador
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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