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En San Rafael buscan voluntarios para trabajar solo 25 horas por semana: ofrecen 3 comidas y 2 días libres en un refugio ecológico

La propuesta se desarrolla en Eukaria, una reserva ecológica de 20 hectáreas de monte nativo en La Llave, donde los participantes colaboran en tareas de bioconstrucción, huerta y jardinería, con acceso a cursos de permacultura y terapias holísticas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La propuesta se desarrolla en Eukaria, una reserva ecológica de 20 hectáreas de monte nativo en La Llave, donde los participantes colaboran en tareas de bioconstrucción, huerta y jardinería, con acceso a cursos de permacultura y terapias holísticas.
En San Rafael buscan voluntarios para trabajar solo 25 horas por semana: ofrecen 3 comidas y 2 días libres en un refugio ecológico. Foto: Worldpackers
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Cada vez más viajeros eligen experiencias que van más allá de los circuitos tradicionales. El crecimiento del turismo regenerativo y los programas de intercambio cultural impulsan una forma diferente de recorrer los destinos: participar activamente de proyectos ambientales, aprender nuevas habilidades y compartir la vida cotidiana con comunidades locales. En ese contexto, una iniciativa ubicada en San Rafael (Mendoza), ofrece la posibilidad de combinar aprendizaje, naturaleza y voluntariado.

Se trata de Eukaria, un proyecto de vida comunitaria que se desarrolla en el distrito de La Llave, sobre 20 hectáreas de monte nativo donde conviven una reserva ecológica protegida y un ecobarrio en construcción. La propuesta está basada en principios de bioconstrucción, permacultura, producción sustentable y bienestar integral, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan una experiencia de viaje con impacto positivo.

Solo 25 horas de trabajo por semana: qué tareas se deben realizar en el refugio ecológico de San Rafael

El programa propone un intercambio en el que los voluntarios colaboran 25 horas semanales, distribuidas generalmente de lunes a viernes. Durante las épocas templadas, las actividades se realizan entre las 08:00 y las 13:00, mientras que en invierno el horario habitual es de 10:00 a 15:00.

La propuesta se desarrolla en Eukaria, una reserva ecológica de 20 hectáreas de monte nativo en La Llave, donde los participantes colaboran en tareas de bioconstrucción, huerta y jardinería, con acceso a cursos de permacultura y terapias holísticas.
El programa en Eukaria propone un intercambio en el que los voluntarios colaboran 25 horas semanales. Foto: Worldpackers

Actualmente, Eukaria se encuentra desarrollando mejoras en su SUM Octógono, por lo que busca personas interesadas en colaborar con trabajos de bioconstrucción, especialmente en tareas de revoques con barro, pinturas y terminaciones naturales. Además, quienes participen podrán involucrarse en:

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Los interesados pueden indicar en qué actividades les gustaría colaborar para preservar la memoria histórica y educar a las nuevas generaciones.
  • Colaboración en actividades relacionadas con la sustentabilidad y la vida comunitaria
  • Jardinería y cuidado de áreas verdes
  • Pintura y decoración de espacios comunitarios
  • Siembra, cosecha y mantenimiento de huertas ecológicas
  • Tareas de construcción y reparación

La experiencia no requiere conocimientos avanzados, pero sí predisposición para aprender, trabajar en equipo y adaptarse a una dinámica colaborativa en contacto permanente con la naturaleza.

Beneficios de la propuesta: 3 comidas diarias y 2 días libres

A cambio de la colaboración semanal, los voluntarios acceden a una serie de beneficios que permiten reducir los costos del viaje y concentrarse en la experiencia. Entre las prestaciones incluidas se destacan:

  • Dos días libres por semana
  • Alimentos básicos para desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía
  • Espacio de alojamiento en modalidad camping
  • Lavandería sin costo
  • Uso de una cocina equipada para preparar las comidas
  • Acceso gratuito a terapias holísticas
  • Bicicletas disponibles para recorrer la zona
  • Conexión a internet de alta velocidad para quienes trabajan de forma remota
  • Participación sin costo en cursos de permacultura
  • Servicio de traslado al llegar al proyecto
La propuesta se desarrolla en Eukaria, una reserva ecológica de 20 hectáreas de monte nativo en La Llave, donde los participantes colaboran en tareas de bioconstrucción, huerta y jardinería, con acceso a cursos de permacultura y terapias holísticas.
Los voluntarios acceden a una serie de beneficios que permiten reducir los costos del viaje y la experiencia. Foto: Worldpackers

Desde la organización aclaran que los alimentos son provistos por el proyecto, aunque cada voluntario debe organizar y cocinar sus propias comidas. Quienes tengan necesidades alimentarias específicas deben informarlo previamente.

Requisitos para sumarse al programa de voluntarios

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que deseen vivir una experiencia de intercambio cultural y ambiental en Mendoza. Los requisitos principales son:

  • Tener más de 18 años
  • Contar con conocimientos básicos de español o inglés
  • Enviar un video de presentación antes de la selección
  • Mantener una actitud respetuosa y abierta hacia la convivencia comunitaria

El programa acepta voluntarios individuales, parejas y dúos de amigos. Asimismo, la organización destaca la importancia de la comunicación, la flexibilidad y el respeto por los espacios compartidos, ya que pueden coincidir varios participantes durante una misma temporada.

La propuesta se desarrolla en Eukaria, una reserva ecológica de 20 hectáreas de monte nativo en La Llave, donde los participantes colaboran en tareas de bioconstrucción, huerta y jardinería, con acceso a cursos de permacultura y terapias holísticas.
La convocatoria está abierta a mayores de 18 años que deseen vivir una experiencia de intercambio cultural. Foto: Worldpackers

Entre las condiciones del programa, no se incluyen vuelos, seguros de viaje, transporte interno ni trámites migratorios que pudieran ser necesarios. Tampoco se permite el ingreso de animales domésticos.

Paso a paso: cómo aplicar a la oferta a través de Worldpackers

Las postulaciones para experiencias de este tipo suelen gestionarse mediante la plataforma de intercambio de voluntariados Worldpackers, utilizada por miles de viajeros en todo el mundo. El proceso de aplicación consiste en:

  1. Crear un perfil personal en Worldpackers
  2. Completar la información sobre intereses, habilidades y experiencias previas
  3. Buscar el proyecto Eukaria dentro de la plataforma.
  4. Enviar una solicitud explicando las motivaciones para participar.
  5. Adjuntar el video de presentación solicitado por los anfitriones.
  6. Esperar la evaluación y posterior confirmación por parte del refugio.

Una vez aceptada la postulación, el voluntario coordina las fechas de llegada y los detalles logísticos de su estadía.

La propuesta se desarrolla en Eukaria, una reserva ecológica de 20 hectáreas de monte nativo en La Llave, donde los participantes colaboran en tareas de bioconstrucción, huerta y jardinería, con acceso a cursos de permacultura y terapias holísticas.
La organización destaca la importancia de la comunicación, la flexibilidad y el respeto por los espacios. Foto: Worldpackers

El atractivo de San Rafael como destino para hacer voluntariados

Elegir San Rafael no solo implica participar en un proyecto ambiental. El departamento mendocino es uno de los principales polos turísticos de la provincia gracias a sus paisajes naturales, actividades al aire libre y excelente conectividad con otros destinos de la región.

Durante los días libres, los voluntarios pueden recorrer atractivos emblemáticos como el Cañón del Atuel, el Valle Grande, Los Reyunos y numerosos circuitos de bodegas, además de disfrutar de actividades como ciclismo, kayak, senderismo y turismo rural.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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