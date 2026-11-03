Oportunidad única en Entre Ríos: ofrecen alojamiento gratis, 2 días libres y 2 comidas a cambio de 5 horas por día de trabajo en una casa de campo

En Colón, ofrecen alojamiento gratis, 2 días libres y 2 comidas a cambio de 5 horas por día de trabajo. Foto: colon.gov.ar

Cada vez más viajeros buscan experiencias que vayan más allá del turismo tradicional. En ese contexto, el voluntariado rural aparece como una alternativa que combina contacto con la intercambio cultural, naturaleza y participación activa en proyectos con impacto ambiental. En la ciudad entrerriana de Colón, una casa de campo abre sus puertas a quienes quieran vivir una experiencia diferente mientras colaboran en la restauración del monte serrano.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, el proyecto trabaja desde hace más de una década en la recuperación de áreas afectadas por especies invasoras, una problemática que altera el equilibrio ecológico y pone en riesgo la biodiversidad local. Los voluntarios participan en tareas al aire libre orientadas a restaurar estos espacios y contribuir al cuidado del ecosistema.

En qué consiste el voluntariado en la casa de campo de Colón: carga horaria y tareas

La propuesta está pensada para personas que disfrutan del trabajo físico y del contacto cotidiano con la naturaleza. La jornada de colaboración es de 5 horas por día, permitiendo combinar las actividades del proyecto con tiempo libre para recorrer la zona y disfrutar del entorno rural.

La propuesta está pensada para personas que disfrutan del trabajo físico y del contacto con la naturaleza. Foto: Worldpackers

Las tareas pueden variar según las necesidades del establecimiento y la época del año. Entre las principales se encuentran:

Actividades de jardinería vinculadas al cultivo y cuidado de plantas y huertas

Ayuda en cocina, colaborando con la preparación, finalización y servicio de las comidas

Tareas en la granja ecológica, como siembra, cosecha y mantenimiento de los espacios productivos

Trabajos de construcción y reparación en distintas áreas del predio

Más allá del trabajo diario, la experiencia busca generar un aprendizaje práctico sobre restauración ambiental, sustentabilidad y vida en el campo.

Alojamiento gratis y días libres: la lista con los beneficios que ofrecen en la propuesta

A cambio de la colaboración, la organización ofrece una serie de beneficios que permiten reducir significativamente los gastos de viaje y estadía. Los voluntarios cuentan con:

Dos días libres por semana

Alojamiento en habitación privada o compartida, según la disponibilidad

Almuerzo incluido todos los días

Cena incluida durante toda la estadía

Clases de idiomas sin costo

Participación gratuita en cursos de permacultura

Traslado desde el punto de llegada acordado hasta el establecimiento

Uso gratuito de la lavandería

La organización ofrece beneficios que permiten reducir significativamente los gastos de viaje y estadía. Foto: Worldpackers

Uno de los atractivos más destacados es precisamente la posibilidad de acceder a formación relacionada con la producción sustentable y el manejo responsable de los recursos naturales, conocimientos que luego pueden aplicarse en otros proyectos o emprendimientos.

Requisitos y condiciones principales para aplicar a la oferta en Entre Ríos

La convocatoria está abierta a viajeros de diferentes perfiles y nacionalidades. Pueden postularse personas que viajen solas, parejas o grupos de dos voluntarios. En cuanto a los idiomas, se solicita cumplir con alguna de estas condiciones:

Tener un nivel básico de español

Contar con inglés fluido para facilitar la comunicación durante la experiencia

Los interesados también deben considerar que algunos gastos no están incluidos dentro del programa. Entre ellos figuran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y las visas, en caso de que sean necesarias.

La convocatoria en la casa de campo de Colón está abierta a viajeros de diferentes perfiles y nacionalidades. Foto: Worldpackers

Paso a paso: cómo postularse de forma segura en Worldpackers

Quienes deseen formar parte de esta experiencia pueden realizar su inscripción a través de la plataforma Worldpackers, especializada en intercambios de voluntariado alrededor del mundo. A continuación, el proceso:

Crear un perfil personal completo en Worldpackers. Verificar la información personal y cargar datos sobre experiencia, habilidades e intereses. Buscar la oferta de voluntariado en la casa de campo de Colón, Entre Ríos. Leer detenidamente las condiciones, beneficios y responsabilidades del anfitrión. Enviar una solicitud personalizada explicando por qué se desea participar del proyecto. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la estadía. Organizar el viaje una vez confirmada la aceptación.

Antes de concretar cualquier postulación, siempre se recomienda revisar las evaluaciones dejadas por otros viajeros, leer todas las condiciones del intercambio y mantener las comunicaciones dentro de la plataforma para contar con mayor respaldo y seguridad.

Con una combinación de trabajo en contacto con la naturaleza y formación en prácticas sustentables, esta propuesta de voluntariado en Colón se presenta como una oportunidad diferente para conocer Entre Ríos mientras se colabora con la recuperación de un ecosistema que necesita cuidado y protección permanente.