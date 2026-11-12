Buscan 2 voluntarios para vivir gratis en un santuario de renos en Noruega: ofrecen alojamiento y comida a cambio de hasta 5 horas de trabajo por día

Buscan 2 voluntarios para vivir gratis en un santuario de renos en Noruega. Foto: Workaway

En el extremo norte de Noruega, donde el sol puede permanecer visible las 24 horas durante el verano y la noche polar domina buena parte del invierno, una propuesta de voluntariado invita a vivir una experiencia inmersiva en plena región ártica.

Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, el proyecto publicado en la página web Workaway combina naturaleza, cultura indígena, convivencia familiar y contacto con algunos de los animales más emblemáticos de Escandinavia: los renos.

Alojamiento y comida gratis: los beneficios de trabajar en el santuario de renos en Noruega

A cambio de la colaboración diaria, los voluntarios reciben alojamiento y comidas sin costo. Los huéspedes pueden hospedarse en una habitación privada dentro de la vivienda principal o, cuando está disponible, en una pequeña casa independiente equipada con dormitorio y baño propio.

La propuesta de voluntariado en Noruega invita a vivir una experiencia inmersiva en plena región ártica. Foto: Workaway

Además, comparten comidas caseras y tienen acceso directo a la vida cotidiana de una familia sami. Entre los beneficios más destacados de la experiencia se encuentran:

Alojamiento gratuito

Comidas caseras incluidas

Habitación privada o pequeña casa independiente

Contacto directo con la cultura sami

Convivencia con renos, perros y naturaleza ártica

Aprendizaje sobre las tradiciones locales y la vida en el extremo norte de Europa

Posibilidad de observar auroras boreales o el sol de medianoche según la temporada

La oportunidad está abierta tanto para viajeros individuales como para parejas interesadas en una experiencia cultural y de intercambio.

Cuántas horas y días de la semana hay que trabajar a cambio de la estadía

La colaboración requerida es relativamente moderada en comparación con otros programas de voluntariado internacional. Los participantes deben ayudar entre 4 y 5 horas por día, durante cinco días a la semana.

Los participantes del voluntariado deben ayudar entre 4 y 5 horas por día, durante cinco días a la semana. Foto: Workaway

No se exige experiencia profesional previa ni conocimientos técnicos específicos. También se valora que los visitantes sean flexibles, independientes y, preferentemente, no fumadores. Tener licencia de conducir puede resultar útil, aunque no es un requisito obligatorio.

Qué tareas realizan los voluntarios con los renos en el día a día

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que, pese a desarrollarse en un santuario de renos, los voluntarios no trabajan directamente con los animales.

Las actividades cotidianas están vinculadas principalmente al mantenimiento de la propiedad y al cuidado de los perros que viven en el lugar. Entre las tareas habituales se encuentran:

Ayudar en el jardín

Colaborar con tareas básicas de mantenimiento

Cortar y apilar leña

Participar en trabajos estacionales al aire libre

Pasear a los perros

Pintar estructuras y realizar pequeñas mejoras en la vivienda

Recoger frutos silvestres en otoño

Retirar nieve durante el invierno

Los renos permanecen cerca de la vivienda entre diciembre y abril. El resto del año suelen encontrarse en sus pasturas de verano, moviéndose libremente por el paisaje ártico tal como lo hicieron durante generaciones.

Los renos permanecen cerca de la vivienda entre diciembre y abril. El resto del año están en sus pasturas. Foto: Workaway

La historia de Ragne: la profesora con raíces Sami detrás del proyecto

Ragne creció en una familia sami dedicada históricamente al pastoreo de renos, una actividad central para este pueblo indígena que habita las regiones árticas de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.

Actualmente trabaja como enfermera en un hospital local y también se desempeña como docente, pero dedica buena parte de su tiempo libre al cuidado de un pequeño santuario de renos.

La propia anfitriona aclara que no se trata de un negocio, sino de un proyecto personal vinculado a su forma de vida y a su herencia cultural.

Cómo es la vida en una zona remota de Noruega con apenas 900 habitantes

El proyecto se desarrolla en una pequeña comunidad del norte de Noruega, donde viven poco más de 900 personas. Allí, las condiciones climáticas determinan gran parte de las actividades diarias y cada estación ofrece una experiencia completamente diferente.

El proyecto se desarrolla en una comunidad del norte de Noruega, donde viven poco más de 900 personas. Foto: Workaway

Durante el verano, entre mayo y julio, los días son interminables gracias al fenómeno del sol de medianoche. En esa época predominan las tareas al aire libre, el mantenimiento de jardines y la preparación de espacios para los meses más fríos.

En cambio, el invierno transforma radicalmente el escenario. La nieve cubre gran parte del territorio, las temperaturas descienden varios grados bajo cero y la noche polar reduce considerablemente las horas de luz natural. Sin embargo, también es la temporada más buscada por quienes sueñan con observar auroras boreales en uno de los mejores lugares del planeta para hacerlo.