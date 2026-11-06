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Cómo vivir en Ushuaia gratis: ofrecen alojamiento y desayuno a cambio de 30 horas de trabajo semanal

Un hostel de Tierra del Fuego busca voluntarios de entre 18 y 50 años para colaborar en la atención de huéspedes. La propuesta incluye una cama en habitación compartida, un día libre y descuentos en excursiones, pero exige cumplir ciertos requisitos y afrontar otros gastos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Ushuaia
Hostel en Ushuaia busca voluntarios y ofrece hospedaje y desayuno. Foto: Unsplash
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Mudarse a Ushuaia y ahorrar en alojamiento es una posibilidad para quienes buscan viajar con un presupuesto ajustado. Un hostel de la capital de Tierra del Fuego abrió una convocatoria para incorporar voluntarios que estén dispuestos a colaborar 30 horas semanales a cambio de hospedaje gratuito y desayuno incluido. La propuesta también contempla un día libre por semana y descuentos en excursiones.

La iniciativa está publicada en la plataforma Worldpackers y apunta a viajeros interesados en conocer una de las ciudades más australes del mundo mientras participan de las tareas cotidianas de un alojamiento turístico.

Sin embargo, el beneficio tiene algunas condiciones: no incluye una habitación privada ni todas las comidas, y los gastos de traslado, seguro y consumos adicionales quedan a cargo de cada participante.

Ushuaia. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cómo es la propuesta para vivir gratis en Ushuaia

La convocatoria establece una jornada de 30 horas semanales, distribuidas en seis días de cinco horas cada uno. Los horarios se organizan de acuerdo con las necesidades del establecimiento y la disponibilidad de los voluntarios.

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A cambio, el hostel ofrece una cama en una habitación compartida, desayuno, acceso a una cocina equipada, lavandería e internet de alta velocidad. También contempla un día libre por semana y descuentos en actividades turísticas.

La estadía permite reducir uno de los principales gastos de cualquier viaje, aunque quienes sean seleccionados deberán contar con dinero para cubrir sus necesidades diarias.

Qué gastos no están incluidos

Aunque el alojamiento y el desayuno están cubiertos, hay otros costos que deben contemplarse antes de viajar:

  • Pasajes: el traslado hasta Ushuaia corre por cuenta del voluntario.
  • Transporte interno: los viajes dentro de la ciudad y hacia los atractivos turísticos no están incluidos.
  • Seguro de viaje: debe ser contratado por cada participante.
  • Almuerzos y cenas: las comidas adicionales al desayuno quedan a cargo del voluntario.
  • Excursiones: se ofrecen descuentos, pero las actividades no son gratuitas.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las actividades están vinculadas con la atención de los huéspedes y el funcionamiento del alojamiento. Entre las responsabilidades se encuentran recibir visitantes, colaborar con el check-in y el check-out, gestionar reservas, responder consultas y brindar recomendaciones turísticas.

Ushuaia, Argentina. Foto: Unsplash

Según la publicación de Worldpackers, los interesados deben tener entre 18 y 50 años y contar con un nivel intermedio de inglés y español. La convocatoria también acepta parejas o dúos de postulantes.

La estadía mínima requerida es de dos semanas, con posibilidad de extenderla según las condiciones acordadas con el anfitrión.

Las personas interesadas pueden consultar la propuesta en Worldpackers, crear un perfil de viajero y enviar una solicitud. Antes de organizar el viaje, es importante confirmar las fechas disponibles, los horarios y las condiciones específicas del hospedaje.

UshuaiaVoluntariosVoluntariado
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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