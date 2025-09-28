Volver a Mar del Plata: la muestra de fotos al aire libre que revive la época dorada de “La Feliz” con algunas perlitas

Resume algunos de los momentos más significados de la ciudad a lo largo de sus primeras décadas de vida. Desde la construcción de los lobos marinos a Paul Newman jugando al gol.

Muestra fotográfica sobre Mar del Plata Foto: Fuente propia

Mar del Plata, la ciudad de la costa atlántica argentina más importante, continúa celebrando sus más de 150 años. En el circuito del Parque General San Martín se montó una impactante muestra fotográfica que reúne lo mejor del proyecto “Fotos de Familia” del diario LA CAPITAL.

Oficialmente llamada “Mar del Plata, siempre”, muestra momentos específicos en sus primeras décadas que van desde aquel primer sueño de convertirla en un balneario al detrás de escena de la construcción de los lobos marinos. Se trata de una selección del proyecto anteriormente mencionado que reúne más de 12 mil registros aportados por marplatenses y turistas y puede visitarse de manera online.

La evolución cultural y social de Mar del Plata

Fundada por Patricio Peralta Ramos tras un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Acosta; fue también el vasco francés Pedro Luro quien tuvo la idea de convertir Mar del Plata en un balneario. Primero haciéndose cargo del saladero, en 1877, y más tarde dándole un nuevo impulso a la agricultura de la región.

Patricio Peralta Ramos

Gracias a las gestiones de Luro, el 26 de septiembre de 1886 llegó el ferrocarril, dando así sus primeros pasos para convertirse en un centro urbano moderno. Desde fines del siglo XIX, y hasta los años ‘30, fue el balneario por excelencia de la élite y así su arquitectura lo demostraba. Ya para la década del 40 las cosas comenzaron a cambiar, tanto con las edificaciones como el turismo que llegaba: se demolió la Rambla Bristol para levantar el Casino y el Hotel Provincial.

Las décadas de 1950 y 1960 fueron decisivas para el cambio cultural de La Feliz, allí se afianzó como la capital del turismo popular con la aparición de la clase media. 150 años después de aquel sueño que tuvo Peralta Ramos, Mar del Plata es uno de los destinos favoritos de cada temporada y hogar de casi 700.000 marplatenses que residen allí todo el año. La ciudad que vio nacer a Astor Piazzolla, Guillermo Vilas y al Dibu Martínez, sigue más feliz que nunca.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

¿Por qué se conoce como “La Feliz” a Mar del Plata?

Durante los veranos, su población puede aumentar cerca de un 311% con una gran infraestructura para recibir a turistas de todas partes y su sobrenombre tiene que ver con ello.

Camellos en Mar del Plata Foto: Archivo General de la Nación

Mar del Plata, 1960. Foto: X

En la década de 1960, Enrique de Thomas la bautizó como “La Feliz” a través de una campaña publicitaria para fomentar el turismo que cada vez aumentaba un poco más debido al crecimiento de todo el país y a los beneficios económicos de los trabajadores.

El periodista la describía como “una de las pocas ciudades del mundo donde conviven ricos y obreros, en medio de las playas, la arena y numerosos paseos”.