Antes de la SUBE, la centenaria forma de viajar Foto: Wikipedia

Hay objetos que, sin proponérselo, terminan contando una ciudad. El cospel fue uno de ellos: pequeño, liviano, práctico y tan cotidiano que nadie imaginaba que un día sería pieza de colección. El subte porteño vio pasar boletos picados, monedas, fichas, tarjetas magnéticas y, más recientemente, el salto al multipago con banco, celular y QR.

¿Qué eran los cospeles y qué función cumplían en el subte de Buenos Aires?

Los cospeles del subte eran fichas metálicas (tokens sin valor de curso legal) que se compraban en boletería y servían como “un viaje”: habilitaban el acceso al sistema al insertarse en el molinete.

En su versión más recordada llevaban la leyenda “Un viaje en subte” y referencias a Subterráneos de Buenos Aires (o a la empresa/etapa correspondiente), un diseño que los volvió inconfundibles para generaciones de usuarios.

Antiguos molinetes de subte Foto: Wikipedia

¿Cómo funcionaban, en la práctica?

Se compraban (uno o varios) y muchos los “stockeaban” para la semana o el mes, como quien guarda hoy saldo en una tarjeta.

Se insertaban en la ranura del molinete: el mecanismo validaba la pieza y liberaba el paso. En términos de experiencia de usuario, era simple: ficha adentro, giro, andén.

Su adopción se consolidó cuando el subte dejó de depender de monedas de curso legal: el uso del cospel en el subte de Buenos Aires comenzó el 4 de enero de 1962.

Un dato que pinta época: por su tamaño similar a ciertas monedas, durante años circularon anécdotas de “atajos” (cuando alguien probaba suerte con otra pieza). Incluso notas históricas recuerdan que el cospel tenía medidas pequeñas (del orden de 18,5 mm y muy liviano) y que se lo comparaba con monedas de baja denominación.

Curiosidad de coleccionistas: varios catálogos señalan que “cospel” es, técnicamente, un término numismático (la matriz o disco previo), pero el habla popular porteña lo instaló para siempre como sinónimo de ficha del subte.

Primeros viajes en el subte Foto: Wikipedia

El fin de una era: ¿en qué año dejaron de funcionar los cospeles?

La despedida no fue de un día para el otro: fue una transición tecnológica con fechas muy concretas.

El recambio empezó el 16 de septiembre de 2000, cuando la concesionaria Metrovías anunció que dejaba de vender cospeles en la Línea E y los reemplazaba por una tarjeta magnética de cartón llamada Subtepass. En paralelo, se instalaban nuevos molinetes electrónicos: para pasar había que introducir la tarjeta, que el molinete leía y devolvía por una ranura superior, una escena que muchos recuerdan como “la modernidad” del cambio de siglo. ¿Y el año clave del adiós? Diversas reconstrucciones históricas coinciden en que los cospeles se retiraron a fines de 2000, cuando ya se aceptaba de forma generalizada el nuevo esquema. En términos de uso cotidiano, para principios de 2001 ya habían desaparecido de las estaciones como medio habitual, reemplazados por sistemas más rápidos y auditables.

Conclusión rápida: la bisagra fue 2000 (inicio formal del reemplazo) y el “ya fue” masivo se consolidó entre fines de 2000 y principios de 2001.

Subtepass, SUBE y sistema multipago: los sistemas que le siguieron a los cospeles en los subtes porteños

Subtepass: la era magnética

La Subtepass fue el primer gran reemplazo: una tarjeta descartable con banda magnética que se vendía en boleterías y se usaba insertándola en el molinete.

El sistema se expandió gradualmente a toda la red, mientras convivía un tiempo con los cospeles durante la migración tecnológica.

El salto a lo “sin contacto”: SUBE (y Monedero)

Años después, el subte porteño se alineó con el pago contactless y la integración del transporte. En la práctica, el hito operativo fue 2016: el Gobierno de la Ciudad informó que a partir del 2 de mayo de 2016 se dejaba de vender Subtepass para migrar a un sistema único con SUBE y Monedero, y que las Subtepass restantes podían usarse hasta el 31 de mayo (con excepciones para pases y abonos).

Multipago: tarjetas bancarias, celular y QR

El cambio más reciente apunta a sumar opciones para residentes y turistas: desde diciembre de 2024 comenzaron a operar molinetes multipago para abonar con tarjetas de débito/crédito y celulares con NFC, en paralelo a la SUBE.

Y en mayo de 2025 se agregó otra capa: pagar con QR sin necesidad de estar conectado a Internet, con molinetes habilitados en toda la red (la Ciudad informó cientos de equipos multipago operativos).