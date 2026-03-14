El barrio que homenajea a alumnos Foto: Foto generada con IA

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio que combina historia, identidad barrial, tradición jesuítica, espíritu estudiantil y una calidad de vida que lo posiciona en la cima de todos los rankings actuales. Colegiales, considerado hoy el barrio más equilibrado, verde y seguro de la ciudad, tiene un origen tan curioso como entrañable: su nombre nació como homenaje a los alumnos que pasaban allí sus vacaciones hace más de tres siglos.

Un origen jesuítico que marcó su identidad

Para entender a Colegiales hay que retroceder al siglo XVII, cuando las tierras donde hoy se extiende el barrio formaban parte de una enorme estancia perteneciente a la Compañía de Jesús. En 1608, Hernando Arias de Saavedra –Hernandarias– otorgó a los jesuitas terrenos que luego siguieron ampliándose hasta superar las 2.700 hectáreas, conocidas como La Chacarita. Estas áreas, originalmente rurales, incluían quintas, huertas y caminos que con el tiempo se transformarían en avenidas emblemáticas de la ciudad, como Álvarez Thomas, Federico Lacroze y Dorrego.

Federico Lacroze (antiguo Camino de los Colegiales) en 1902, vista desde el Cementerio de la Chacarita Foto: Archivo General de la Nación

La Chacarita de los Colegiales: un territorio de estudiantes

El nombre Colegiales no es casual: los jesuitas utilizaban parte de estas tierras para que los alumnos del Colegio San Ignacio —más tarde Colegio Real San Carlos y hoy Colegio Nacional Buenos Aires— disfrutaran de sus vacaciones y actividades al aire libre. Por esa razón, desde el siglo XVII el área empezó a conocerse como “La Chacarita de los Colegiales”, denominación que quedó arraigada en la memoria porteña hasta convertirse, finalmente, en el nombre del barrio.

Con el tiempo, la tradición estudiantil se transformó en identidad: por eso cada 21 de septiembre, Día del Estudiante, también se celebra el Día del Barrio de Colegiales, tal como definieron las juntas históricas de la zona.

Dónde queda y cómo se configura este barrio clave de la Ciudad

Colegiales se ubica estratégicamente en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y está delimitado por avenidas como Elcano, Cabildo, Jorge Newbery, Dorrego y Álvarez Thomas. Limita con Belgrano al norte, Palermo al este, Chacarita al sur y Villa Ortúzar al oeste. Su superficie total es de 2,29 km² y presenta un equilibrio único entre áreas residenciales de casas bajas y sectores con edificios modernos y comercios.

Las vías del Ferrocarril Mitre dividen al barrio en dos perfiles muy marcados:

El lado sur , más residencial, silencioso y asociado históricamente a la esencia barrial.

El lado norte, más cercano a Belgrano, con edificios más altos, productoras, estudios creativos y una creciente movida gastronómica.

Colegiales, el barrio que ofrece mejor calidad de vida en Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosaires

El barrio que hoy lidera el ranking de calidad de vida

Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata reveló que Colegiales es el barrio con mejor calidad de vida de toda la Ciudad de Buenos Aires, superando a Palermo, Villa Ortúzar y San Nicolás. ¿Las razones?

Alto índice de seguridad

Abundancia de áreas verdes

Calles arboladas y adoquinadas

Excelente conectividad

Identidad barrial y ritmo sereno pese a su ubicación estratégica

Amplia oferta cultural, gastronómica y de medios de comunicación

A diferencia de otros barrios más densos, Colegiales conserva el espíritu de pueblo dentro de la gran ciudad: pasajes históricos como General Paz, espacios icónicos como la Plaza Mafalda, el Mercado de Pulgas, murales, cafés y talleres artísticos refuerzan un perfil urbano moderno pero profundamente humano.

Un barrio plagado de verde en Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosaires

Un barrio que fusiona historia y futuro

Hoy Colegiales es buscado por jóvenes, familias y profesionales que priorizan la tranquilidad sin renunciar a la vida cultural y la movilidad. Su historia estudiantil marcó el origen; su presente, sin embargo, demuestra que es mucho más que un homenaje: es un barrio modelo, donde la calidad de vida es una realidad cotidiana.

Y así, aquel territorio que alguna vez fue una chacra para alumnos, hoy se convierte en el barrio número uno para vivir en Buenos Aires.