El barrio de CABA que nació como homenaje a alumnos y hoy lidera el ranking de calidad de vida
Nacido como un homenaje a antiguos alumnos que disfrutaban allí sus vacaciones, este rincón porteño evolucionó de chacra jesuítica a convertirse en uno de los lugares con mejor calidad de vida de toda la Ciudad, combinando historia, tranquilidad y una ubicación estratégica.
En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio que combina historia, identidad barrial, tradición jesuítica, espíritu estudiantil y una calidad de vida que lo posiciona en la cima de todos los rankings actuales. Colegiales, considerado hoy el barrio más equilibrado, verde y seguro de la ciudad, tiene un origen tan curioso como entrañable: su nombre nació como homenaje a los alumnos que pasaban allí sus vacaciones hace más de tres siglos.
Un origen jesuítico que marcó su identidad
Para entender a Colegiales hay que retroceder al siglo XVII, cuando las tierras donde hoy se extiende el barrio formaban parte de una enorme estancia perteneciente a la Compañía de Jesús. En 1608, Hernando Arias de Saavedra –Hernandarias– otorgó a los jesuitas terrenos que luego siguieron ampliándose hasta superar las 2.700 hectáreas, conocidas como La Chacarita. Estas áreas, originalmente rurales, incluían quintas, huertas y caminos que con el tiempo se transformarían en avenidas emblemáticas de la ciudad, como Álvarez Thomas, Federico Lacroze y Dorrego.
La Chacarita de los Colegiales: un territorio de estudiantes
El nombre Colegiales no es casual: los jesuitas utilizaban parte de estas tierras para que los alumnos del Colegio San Ignacio —más tarde Colegio Real San Carlos y hoy Colegio Nacional Buenos Aires— disfrutaran de sus vacaciones y actividades al aire libre. Por esa razón, desde el siglo XVII el área empezó a conocerse como “La Chacarita de los Colegiales”, denominación que quedó arraigada en la memoria porteña hasta convertirse, finalmente, en el nombre del barrio.
Con el tiempo, la tradición estudiantil se transformó en identidad: por eso cada 21 de septiembre, Día del Estudiante, también se celebra el Día del Barrio de Colegiales, tal como definieron las juntas históricas de la zona.
Dónde queda y cómo se configura este barrio clave de la Ciudad
Colegiales se ubica estratégicamente en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y está delimitado por avenidas como Elcano, Cabildo, Jorge Newbery, Dorrego y Álvarez Thomas. Limita con Belgrano al norte, Palermo al este, Chacarita al sur y Villa Ortúzar al oeste. Su superficie total es de 2,29 km² y presenta un equilibrio único entre áreas residenciales de casas bajas y sectores con edificios modernos y comercios.
Las vías del Ferrocarril Mitre dividen al barrio en dos perfiles muy marcados:
- El lado sur, más residencial, silencioso y asociado históricamente a la esencia barrial.
- El lado norte, más cercano a Belgrano, con edificios más altos, productoras, estudios creativos y una creciente movida gastronómica.
El barrio que hoy lidera el ranking de calidad de vida
Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata reveló que Colegiales es el barrio con mejor calidad de vida de toda la Ciudad de Buenos Aires, superando a Palermo, Villa Ortúzar y San Nicolás. ¿Las razones?
- Alto índice de seguridad
- Abundancia de áreas verdes
- Calles arboladas y adoquinadas
- Excelente conectividad
- Identidad barrial y ritmo sereno pese a su ubicación estratégica
- Amplia oferta cultural, gastronómica y de medios de comunicación
A diferencia de otros barrios más densos, Colegiales conserva el espíritu de pueblo dentro de la gran ciudad: pasajes históricos como General Paz, espacios icónicos como la Plaza Mafalda, el Mercado de Pulgas, murales, cafés y talleres artísticos refuerzan un perfil urbano moderno pero profundamente humano.
Un barrio que fusiona historia y futuro
Hoy Colegiales es buscado por jóvenes, familias y profesionales que priorizan la tranquilidad sin renunciar a la vida cultural y la movilidad. Su historia estudiantil marcó el origen; su presente, sin embargo, demuestra que es mucho más que un homenaje: es un barrio modelo, donde la calidad de vida es una realidad cotidiana.
Y así, aquel territorio que alguna vez fue una chacra para alumnos, hoy se convierte en el barrio número uno para vivir en Buenos Aires.