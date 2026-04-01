Infancia de Perón entre Roque Pérez y Lobos Foto: Foto generada con IA

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Lobos y Roque Pérez proponen una escapada distinta: un viaje corto por rutas bonaerenses que conduce al corazón de uno de los debates históricos más persistentes de la Argentina. La pregunta sigue vigente y despierta curiosidad turística año tras año: ¿dónde nació Juan Domingo Perón?

Lobos, el nacimiento reconocido por la historia oficial

La versión aceptada por el Estado argentino sostiene que Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, una ciudad que hoy conserva ese legado como parte central de su identidad cultural. En la calle Buenos Aires, la casa que figura como su lugar de nacimiento funciona como museo y espacio educativo, visitado por turistas, estudiantes e investigadores.

Desde Lobos, los historiadores locales defienden esa documentación. Adolfina Ertini, directora del Museo Juan Domingo Perón y descendiente directa de la familia, ha sido una de las voces más firmes en sostener esta versión.

La casa de Perón en Lobos funciona en la actualidad como museo y bibloteca

“Hay registros civiles, testimonios familiares y declaraciones públicas del propio Perón que confirman que nació en Lobos. La discusión surge muchos años después”, explicó en distintas entrevistas históricas.

La ciudad complementa el recorrido histórico con propuestas gastronómicas, espacios verdes y la cercanía a la laguna de Lobos, lo que convierte la visita en una opción ideal para un fin de semana.

Roque Pérez y la versión alternativa que no se apaga

A unos 35 kilómetros aparece Roque Pérez, un pueblo más pequeño, de ritmo rural y con una historia que desafía el relato oficial. Aquí, numerosos investigadores sostienen que Perón habría nacido en 1893, en un rancho de adobe ubicado en las afueras del pueblo, y que su inscripción posterior en Lobos respondió a razones administrativas de la época.

El exintendente e historiador local José Luis Horna fue una de las figuras que más impulsó esta hipótesis.

“La familia Perón residía en Roque Pérez en esos años. Hay censos, reconstrucciones genealógicas y pruebas materiales que indican que el nacimiento fue aquí”, señaló en investigaciones difundidas a nivel nacional.

Casa natal de Juan Domingo Perón en Roque Pérez

Lejos de presentarse como una rivalidad hostil, Roque Pérez transformó esta versión en un atractivo cultural propio. El pueblo invita a recorrer el sitio donde habría estado el rancho, el casco urbano histórico y a dialogar con vecinos que mantienen viva la memoria oral.

Dos pueblos, una misma historia

El debate entre Lobos y Roque Pérez no solo interpela a los historiadores: también refleja una Argentina de fines del siglo XIX, con registros incompletos, traslados rurales y realidades sociales muy distintas a las actuales. Incluso el propio Perón respaldó públicamente la versión de Lobos durante una visita oficial en 1953.

Hoy, ambas localidades ofrecen miradas complementarias sobre el origen del líder político más influyente del siglo XX argentino. Visitar las dos en un mismo viaje permite entender por qué la historia no siempre es una línea recta, sino una trama de versiones, documentos y memorias.

Juan Domingo Perón y Mario Avelino Foto: Archivo

Cómo llegar desde CABA

A Lobos :



De Lobos a Roque Pérez :



A solo dos horas de CABA, esta escapada propone algo más que descanso: invita a viajar al origen de la historia argentina, recorrer caminos rurales y volver con una pregunta que todavía sigue abierta.