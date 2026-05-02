El edificio de El Encargado Foto: Disney+

La ciudad de Buenos Aires tiene esa capacidad única de mezclar ficción y realidad hasta volverlas casi indistinguibles. Pasa con el tango, con sus bares notables y, desde hace unos años, también con las series. El Encargado, la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, es un caso paradigmático. Con el estreno de la cuarta temporada en Disney+, la pregunta volvió a instalarse entre los fanáticos: ¿la calle Granadero Arismendi donde vive Eliseo existe de verdad o es solo una licencia narrativa?

Una dirección ficticia que suena demasiado real

En la ficción, el edificio que Eliseo domina con mano de hierro está ubicado en Granadero Arismendi 1630. El nombre no es casual ni improvisado: remite de forma directa al universo sanmartiniano y al Regimiento de Granaderos a Caballo. Sin embargo, esa calle no existe oficialmente en el mapa porteño. Es un recurso deliberado de la serie para reforzar una identidad profundamente argentina sin atarse a una dirección específica.

Fachada del edificio de El Encargado Foto: Wikipedia

Lo que sí existe es el edificio real donde se filmó la mayor parte de El Encargado. Está en Arribeños al 1600, entre José Hernández y Virrey del Pino, en el barrio de Belgrano. Se trata de una torre de más de 35 años, reconocible por sus columnas de hormigón en forma de “V”, que terminó convirtiéndose en un personaje más de la historia. Allí se rodaron exteriores, el hall y sectores comunes, mientras que muchos interiores se recrearon en estudio.

Guillermo Francella en "El Encargado". Foto: Telam.

El regreso de Eliseo y una temporada clave

La cuarta temporada de El Encargado se estrenó el 1 de mayo en Disney+, con todos los episodios disponibles desde el primer día. En esta nueva entrega, Eliseo Basurto deja de ser solo el amo y señor del edificio para escalar a los círculos más altos del poder, en una trama que estira la sátira social hasta límites inesperados. El edificio sigue presente, pero ahora como símbolo de origen y punto de retorno.

Las calles que sí homenajean a granaderos reales en CABA

Aunque Granadero Arismendi sea ficticia, Buenos Aires está llena de nombres que sí rinden homenaje a granaderos de carne y hueso. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la calle Granaderos, ubicada en el barrio de Palermo, cuyo nombre recuerda al cuerpo militar creado por José de San Martín en 1812. También aparecen referencias indirectas en avenidas y espacios vinculados a la gesta independentista, especialmente en zonas históricas como Retiro.

Granaderos Foto: Archivo

Calles de CABA que homenajean a granaderos históricos reales

Granaderos

Barrio: Palermo

Aunque no refiere a una persona puntual, esta calle rinde homenaje directo al Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado en 1812 por José de San Martín. Es uno de los nombres más simbólicos del callejero porteño y conecta de forma directa con la tradición militar y libertadora que la serie El Encargado evoca de manera indirecta.

Cabral

Barrio: Barracas

Cabral salvó la vida de San Martín Foto: Wikipedia

La calle recuerda a Juan Bautista Cabral, sargento del Regimiento de Granaderos a Caballo. Murió en el Combate de San Lorenzo (1813) tras salvarle la vida a San Martín, convirtiéndose en uno de los máximos símbolos de heroísmo de la independencia argentina. Su figura representa el sacrificio extremo de los primeros granaderos.

Zapiola

Barrio: Retiro / Recoleta

José Matías Zapiola fue uno de los oficiales granaderos más cercanos a San Martín. Participó en el Ejército de los Andes, en Chile y Perú, y luego tuvo un rol clave en la organización militar del nuevo Estado argentino. Su nombre aparece en una de las zonas más históricas de la Ciudad.

Necochea

Barrio: Parque Patricios

Mariano Necochea

La calle homenajea a Mariano Necochea, general y granadero, protagonista del Cruce de los Andes y de las campañas libertadoras en Chile y Perú. Fue uno de los jefes de caballería más destacados del Ejército de los Andes y uno de los nombres más repetidos del callejero porteño.

Brandsen

Barrio: La Boca

La calle recuerda a Francisco Brandsen, coronel granadero que combatió junto a San Martín y murió en la Batalla de Ituzaingó (1827). Es uno de los oficiales granaderos reconocidos por su valentía en los enfrentamientos posteriores a la independencia.

Las Heras

Barrios: Recoleta / Balvanera

Las Heras, héroe de la independencia Foto: Wikipedia

Juan Gregorio de Las Heras fue general del Ejército de los Andes y comandante granadero. Participó en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. San Martín lo consideraba uno de sus hombres más confiables.

Suipacha

Barrio: San Nicolás

Aunque el nombre refiere principalmente a la batalla, también evoca a los primeros cuerpos militares patriotas, entre ellos los futuros granaderos formados bajo el ideario de San Martín.