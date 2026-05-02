Ramón Biaus nació con el ferrocarril Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el partido de Chivilcoy, a casi 190 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un pueblo que nació con el tren, creció con el campo y hoy resiste al olvido gracias a su identidad y a la memoria colectiva. Ramón Biaus no es solo una escapada gastronómica: es una postal viva de la historia rural bonaerense.

Con menos de 200 habitantes, este pequeño enclave demuestra que el pasado no es una carga, sino una oportunidad.

1909: cuando el tren dio origen al pueblo

La historia de Ramón Biaus comienza de manera oficial el 15 de marzo de 1909, fecha en la que se inauguró su estación ferroviaria, construida por la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, una empresa de capitales ingleses que expandió la red ferroviaria a través del interior productivo bonaerense.

La estación formaba parte de la línea General Belgrano, de trocha angosta, y fue determinante para el nacimiento del asentamiento. Alrededor de las vías comenzaron a instalarse familias, comercios, almacenes y servicios básicos. El pueblo fue bautizado Ramón Biaus en homenaje a antepasados de la familia fundadora, que había donado las tierras para el desarrollo de la localidad.

Un pueblo agrícola que abastecía a Buenos Aires

Durante las primeras décadas del siglo XX, Ramón Biaus se consolidó como un pueblo cerealero y ganadero. En los campos cercanos se sembraba trigo y maíz, se criaba ganado bovino y se realizaban tareas complementarias como el secado y embolsado de cereales, actividades que demandaban mano de obra estacional.

Fundado alrededor de una estación ferroviaria Foto: Facebook / Mirar A Traves De La Lente

El tren cumplía un rol clave: todas las semanas partían cargamentos hacia los mercados del Abasto y de Liniers, mientras que el pueblo recibía mercadería, insumos y bienes esenciales. La conectividad ferroviaria permitió un circuito comercial fluido y sostuvo una población activa durante décadas.

Vida social, fiestas y sentido de pertenencia

Ramón Biaus no era solo trabajo. Era también vida comunitaria. Los relatos de antiguos pobladores recuerdan bailes multitudinarios en el club, carnavales con comparsas, juegos criollos, fiestas patrias con fuegos artificiales y encuentros que convocaban a vecinos de localidades cercanas.

La estación, el club social, la escuela y la capilla funcionaban como ejes de una comunidad unida, donde el pueblo era punto de referencia regional.

El quiebre: cierre del ferrocarril y despoblamiento

Como ocurrió con tantos pueblos del interior argentino, el destino de Ramón Biaus cambió a partir de la década de 1970, cuando comenzaron a cerrarse ramales ferroviarios. Sin tren, el pueblo perdió conectividad, empleo y población.

Muchas familias migraron a ciudades más grandes y la población cayó de miles de habitantes a menos de 200. Las casas quedaron vacías y el silencio pasó a ser parte del paisaje.

Resurgir desde la identidad y la gastronomía

Lejos de desaparecer, Ramón Biaus inició en los últimos años un proceso de resignificación. La llegada de proyectos gastronómicos, bodegones y emprendimientos rurales atrajo visitantes y devolvió movimiento al pueblo, sin alterar su esencia.

Hoy, la antigua estación ferroviaria, la capilla Nuestra Señora de los Dolores (1917), el club y los viejos edificios son testigos de una historia que se transforma en experiencia turística.

Fundado alrededor de una estación ferroviaria Foto: Facebook / Mirar A Traves De La Lente

Cómo llegar a Ramón Biaus

En auto desde CABA

Acceso Oeste

Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy

Desvío por Ruta Provincial 30 y caminos rurales señalizados

Aproximadamente 2 horas y media

En transporte público

Tren Sarmiento hasta Chivilcoy Sud

Taxi o combi hasta Ramón Biaus

También hay micros hasta Chivilcoy desde distintas terminales porteñas.

Un pueblo que guarda la historia en cada esquina

Ramón Biaus no ofrece espectáculo: ofrece memoria. Caminar sus calles es recorrer más de un siglo de historia bonaerense, donde el ferrocarril fundó un pueblo, el campo lo sostuvo y la identidad lo mantiene con vida.

En tiempos de velocidad y consumo inmediato, este pequeño pueblo recuerda algo esencial: la historia también puede ser un destino.