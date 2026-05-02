Pucará, el avión de combate argentino que descolocó a potencias: Inglaterra tuvo que “secuestrarlo” para entenderlo
No fue un mito ni una exageración: Argentina creó en los años 60 un avión tan resistente y efectivo que Inglaterra terminó capturándolo para estudiarlo. Ingeniería nacional, orgullo cordobés y una historia que pocos conocen.
Cuando se habla de hitos tecnológicos argentinos, pocas veces se menciona la aviación militar. Sin embargo, hubo un momento en el que Argentina no solo compitió, sino que sorprendió al mundo. El protagonista fue el IA-58 Pucará, el avión que obligó a Inglaterra a capturarlo y estudiarlo en detalle para entender cómo funcionaba.
No es mito. Es historia, documentos y hechos.
El contexto: Argentina en los años 60 y una decisión audaz
En plena década del 60, el escenario regional era claro: la mayoría de los países latinoamericanos reciclaban material bélico obsoleto, principalmente aviones de la Segunda Guerra Mundial vendidos a bajo costo por Estados Unidos o Europa.
Argentina optó por otro camino. En 1966, desde la Fábrica Militar de Aviones (FMA) de Córdoba —hoy FAdeA— se lanzó un proyecto disruptivo: crear un avión de combate moderno, propio, adaptado al territorio nacional y producido en serie.
El resultado fue el IA-58 Pucará, cuyo primer vuelo se realizó en 1969. Ya para 1974 había entrado formalmente en servicio en la Fuerza Aérea Argentina, algo excepcional para un país fuera del núcleo industrial-militar mundial.
Un diseño pensado para la realidad latinoamericana
A diferencia de los cazas pensados para conflictos entre potencias, el Pucará fue concebido para guerra asimétrica, control territorial y apoyo aéreo cercano. Argentina pensó el avión para operar en:
- Selvas del norte
- Zonas montañosas
- Patagonias ventosas
- Pistas cortas, de tierra o pasto
Su doble motor turbohélice Astazou, el tren de aterrizaje reforzado y la estructura sobredimensionada permitían operar desde bases precarias, algo impensado para aviones supersónicos.
Armamento y resistencia: el sello del Pucará
El Pucará sorprendió por su combinación poco común de robustez y potencia:
- 2 cañones Hispano Suiza de 20 mm
- 4 ametralladoras de 7,62 mm
- Capacidad para cohetes, bombas y napalm
- Cabina blindada y sistemas redundantes
Esta configuración lo volvió especialmente efectivo contra helicópteros, vehículos ligeros y posiciones terrestres. No era rápido, pero era feroz y difícil de derribar, incluso a baja altura.
Exportaciones: el Pucará no fue solo argentino
Un dato poco conocido es que el IA-58 sí logró exportarse, algo raro para la industria militar local:
- Uruguay
- Colombia
- Sri Lanka
En este último país, el Pucará fue utilizado activamente en combate durante décadas, demostrando que su diseño seguía siendo válido mucho tiempo después de su creación.
Malvinas 1982: el momento de la verdad
La Guerra de Malvinas marcó el punto más crítico —y revelador— del Pucará. Operando desde pistas improvisadas en las islas, bajo constantes ataques británicos, el avión mostró tanto sus límites como su enorme valor táctico.
Varios Pucarás fueron destruidos en tierra, principalmente por ataques sorpresa de fuerzas especiales británicas. Pero otros lograron volar aun con daños significativos, cumpliendo misiones de ataque y reconocimiento.
Fue aquí donde ocurrió lo impensado.
Inglaterra captura un Pucará para estudiarlo
Las fuerzas británicas capturaron al menos un IA-58 Pucará en condiciones operativas y lo trasladaron al Reino Unido. Allí fue sometido a pruebas técnicas, vuelos de evaluación y análisis estructural.
¿Por qué hacerlo?Porque el avión argentino había demostrado algo inquietante: un país fuera del eje de las grandes potencias había desarrollado una plataforma extremadamente eficaz para conflictos irregulares, justo el tipo de guerra que dominaría el final del siglo XX.
Los informes fueron claros: el Pucará era simple, resistente, letal y admirablemente funcional.
Un símbolo que excede a la aviación
El IA-58 Pucará no fue solo un avión. Fue la prueba concreta de que Argentina supo liderar procesos industriales complejos, integrar ingeniería, producción y doctrina militar propia.
Hoy, su historia sigue siendo incómoda para quienes prefieren un país subordinado tecnológicamente. Pero los hechos son tercos:hubo un tiempo en el que Argentina fabricó un avión tan eficaz que una potencia mundial tuvo que “secuestrarlo” para poder entenderlo.