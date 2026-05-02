Pucará, el avión de combate argentino que descolocó a potencias:

Avión de combate Foto: @FAArgentinas

Cuando se habla de hitos tecnológicos argentinos, pocas veces se menciona la aviación militar. Sin embargo, hubo un momento en el que Argentina no solo compitió, sino que sorprendió al mundo. El protagonista fue el IA-58 Pucará, el avión que obligó a Inglaterra a capturarlo y estudiarlo en detalle para entender cómo funcionaba.

No es mito. Es historia, documentos y hechos.

El contexto: Argentina en los años 60 y una decisión audaz

En plena década del 60, el escenario regional era claro: la mayoría de los países latinoamericanos reciclaban material bélico obsoleto, principalmente aviones de la Segunda Guerra Mundial vendidos a bajo costo por Estados Unidos o Europa.

Argentina optó por otro camino. En 1966, desde la Fábrica Militar de Aviones (FMA) de Córdoba —hoy FAdeA— se lanzó un proyecto disruptivo: crear un avión de combate moderno, propio, adaptado al territorio nacional y producido en serie.

Tan resistente y efectivo que Inglaterra terminó capturándolo para estudiarlo Foto: Wikipedia

El resultado fue el IA-58 Pucará, cuyo primer vuelo se realizó en 1969. Ya para 1974 había entrado formalmente en servicio en la Fuerza Aérea Argentina, algo excepcional para un país fuera del núcleo industrial-militar mundial.

Un diseño pensado para la realidad latinoamericana

A diferencia de los cazas pensados para conflictos entre potencias, el Pucará fue concebido para guerra asimétrica, control territorial y apoyo aéreo cercano. Argentina pensó el avión para operar en:

Selvas del norte

Zonas montañosas

Patagonias ventosas

Pistas cortas, de tierra o pasto

Su doble motor turbohélice Astazou, el tren de aterrizaje reforzado y la estructura sobredimensionada permitían operar desde bases precarias, algo impensado para aviones supersónicos.

Armamento y resistencia: el sello del Pucará

El Pucará sorprendió por su combinación poco común de robustez y potencia:

2 cañones Hispano Suiza de 20 mm

4 ametralladoras de 7,62 mm

Capacidad para cohetes, bombas y napalm

Cabina blindada y sistemas redundantes

Esta configuración lo volvió especialmente efectivo contra helicópteros, vehículos ligeros y posiciones terrestres. No era rápido, pero era feroz y difícil de derribar, incluso a baja altura.

Casco del Teniente Antonio Cruzado, piloto de Pucará que fuera derribado en la batalla de Pradera del Ganso Foto: Wikipedia

Exportaciones: el Pucará no fue solo argentino

Un dato poco conocido es que el IA-58 sí logró exportarse, algo raro para la industria militar local:

Uruguay

Colombia

Sri Lanka

En este último país, el Pucará fue utilizado activamente en combate durante décadas, demostrando que su diseño seguía siendo válido mucho tiempo después de su creación.

Malvinas 1982: el momento de la verdad

La Guerra de Malvinas marcó el punto más crítico —y revelador— del Pucará. Operando desde pistas improvisadas en las islas, bajo constantes ataques británicos, el avión mostró tanto sus límites como su enorme valor táctico.

Varios Pucarás fueron destruidos en tierra, principalmente por ataques sorpresa de fuerzas especiales británicas. Pero otros lograron volar aun con daños significativos, cumpliendo misiones de ataque y reconocimiento.

Fue aquí donde ocurrió lo impensado.

Inglaterra captura un Pucará para estudiarlo

Las fuerzas británicas capturaron al menos un IA-58 Pucará en condiciones operativas y lo trasladaron al Reino Unido. Allí fue sometido a pruebas técnicas, vuelos de evaluación y análisis estructural.

¿Por qué hacerlo?Porque el avión argentino había demostrado algo inquietante: un país fuera del eje de las grandes potencias había desarrollado una plataforma extremadamente eficaz para conflictos irregulares, justo el tipo de guerra que dominaría el final del siglo XX.

Los informes fueron claros: el Pucará era simple, resistente, letal y admirablemente funcional.

Un símbolo que excede a la aviación

El IA-58 Pucará no fue solo un avión. Fue la prueba concreta de que Argentina supo liderar procesos industriales complejos, integrar ingeniería, producción y doctrina militar propia.

Hoy, su historia sigue siendo incómoda para quienes prefieren un país subordinado tecnológicamente. Pero los hechos son tercos:hubo un tiempo en el que Argentina fabricó un avión tan eficaz que una potencia mundial tuvo que “secuestrarlo” para poder entenderlo.