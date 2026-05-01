Así era la vida en Buenos Aires durante la época de la Revolución de Mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Antes de ser una gran metrópolis, Buenos Aires era una ciudad pequeña, polvorienta y atravesada por profundas desigualdades sociales. En 1810, mientras se gestaba la Revolución de Mayo que cambiaría para siempre el destino del Río de la Plata, la vida cotidiana transcurría entre rutinas simples, carencias estructurales y tradiciones heredadas de la colonia española. Desde qué se comía hasta cómo se viajaba o se accedía a la salud, así era vivir en la Buenos Aires de comienzos del siglo XIX.

Gastronomía en 1810: qué comidas se consumían en Buenos Aires

La alimentación en 1810 estaba fuertemente condicionada por la clase social. En los sectores populares predominaban comidas sencillas y de bajo costo, basadas en productos locales. El maíz, la carne vacuna, abundante gracias a la ganadería, y las legumbres eran pilares de la dieta diaria. Los guisos, como el puchero, eran frecuentes porque permitían alimentar a varias personas con pocos ingredientes.

En las casas más acomodadas, en cambio, se consumían platos más elaborados, con influencia española. El pan de trigo, los dulces caseros, el chocolate caliente y el vino eran habituales en las mesas de la élite porteña. No existía la refrigeración, por lo que la conservación de los alimentos era un desafío constante y se recurría al salado o al secado de carnes.

La moda: ¿qué ropa y accesorios se utilizaban?

La vestimenta era también un reflejo del estatus social. Los hombres de clase alta solían vestir levitas, chalecos, camisas de lino, calzas y zapatos de cuero. Las mujeres, por su parte, usaban vestidos largos, corsés y mantillas, muchas veces importados desde Europa.

Comida, transporte y salud en 1810 Foto: Foto generada con IA Canal 26

En los sectores populares, la ropa era funcional y resistente. Los hombres trabajaban con pantalones de algodón, camisas simples y botas, mientras que las mujeres vestían polleras amplias y blusas sencillas. Los accesorios, como abanicos o sombreros, no solo cumplían una función práctica, sino que también marcaban diferencias sociales.

Cómo funcionaba el transporte en esa época

Moverse por la Buenos Aires de 1810 no era fácil. Las calles no estaban pavimentadas y se transformaban en verdaderos barriales cuando llovía. El principal medio de transporte eran los caballos, las carretas y los carruajes, utilizados principalmente por quienes podían pagarlos.

Para trayectos largos, como el comercio entre regiones, las carretas eran esenciales, aunque los viajes podían durar semanas. No existía el transporte público como se lo conoce hoy, y la mayoría de los habitantes se trasladaba a pie dentro de la ciudad.

La salud en la Buenos Aires colonial: cómo era el servicio sanitario

El sistema de salud era precario y limitado. La ciudad contaba con muy pocos médicos y el Hospital de Hombres (actual Hospital Rivadavia) era una de las pocas instituciones sanitarias. Las enfermedades infecciosas, como la viruela o el tifus, eran frecuentes y muchas veces mortales.

Buenos Aires colonial Foto: Archivo

Las prácticas médicas estaban lejos de ser científicas según los estándares actuales. Se utilizaban sangrías, hierbas medicinales y remedios caseros. El acceso a la atención médica dependía casi exclusivamente del nivel económico, y las epidemias podían devastar barrios enteros.

El ocio: cómo se divertían en 1810

A pesar de las dificultades, el ocio tenía un lugar importante en la vida cotidiana. Las tertulias eran reuniones sociales muy populares entre la élite, donde se conversaba, se tocaba música y se debatían ideas políticas. En los sectores populares, las pulperías funcionaban como espacios de encuentro, con juegos, bebidas y payadas.

Las celebraciones religiosas, las fiestas patrias y las corridas de toros también formaban parte del entretenimiento de la época. En ese contexto, la Revolución de Mayo no solo fue un hecho político, sino también un acontecimiento que se vivió en las calles, en las plazas y en la vida diaria de una ciudad que empezaba a pensarse como nación.