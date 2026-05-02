Suspendido sobre el Riachuelo y la historia, el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda Foto: Foto generada con IA Canal 26

Quedan ocho en todo el planeta y uno está acá, suspendido sobre el Riachuelo, desafiando al tiempo, al olvido y al óxido. El Puente Transbordador Nicolás Avellaneda no es solo una pieza de ingeniería centenaria: es un testigo vivo de la Argentina industrial, obrera y portuaria que volvió a latir después de seis décadas en silencio.

Una obra adelantada a su época

El Puente Transbordador Nicolás Avellaneda fue inaugurado el 31 de mayo de 1914, en una Buenos Aires que crecía al ritmo de los barcos, los frigoríficos y la inmigración. Fue construido para resolver un problema concreto: permitir el cruce del Riachuelo sin obstaculizar la navegación, algo vital para el puerto y la economía nacional.

Inaugurado en 1914, estuvo seis décadas apagado hasta que volvió a moverse en 2020 Foto: Wikipedia

A diferencia de los puentes tradicionales, no se eleva ni tiene rampas. Funciona con una barquilla suspendida que se desliza de una orilla a la otra, impulsada por un sistema mecánico original del siglo XX. En su momento, fue una verdadera proeza tecnológica y un símbolo de modernidad.

El nexo entre dos barrios obreros

Durante décadas, el transbordador fue parte de la vida cotidiana de miles de trabajadores. Los obreros de La Boca lo tomaban todos los días para ir a los frigoríficos y fábricas de Isla Maciel, en Avellaneda. El viaje duraba apenas unos minutos, pero conectaba dos identidades marcadas por el trabajo duro, el puerto, el tango y la inmigración.

La zona era uno de los polos industriales más importantes del país. El puente no solo transportaba personas: trasladaba mercaderías, bicicletas, carros y hasta animales. Era un engranaje más de un sistema económico que nunca dormía.

El apagón: 60 años de abandono y herrumbre

En 1960, el Puente Transbordador dejó de funcionar. El avance de nuevas infraestructuras, como el Puente Nicolás Avellaneda moderno, volvió obsoleto su uso. Durante casi 60 años permaneció inmóvil, oxidado, apagado, como un gigante metálico condenado al olvido.

Conecta La Boca e Isla Maciel en un viaje gratuito de apenas tres minutos Foto: Wikipedia

Generaciones enteras crecieron viéndolo quieto, sin saber que alguna vez se había movido. El óxido avanzó, las piezas se deterioraron y su silueta pasó a ser apenas una postal melancólica sobre el Riachuelo.

El regreso impensado: vuelve a la vida en 2020

Contra todo pronóstico, en 2020 ocurrió lo inesperado: el transbordador volvió a funcionar. La restauración fue integral y respetuosa del diseño original. Se recuperaron motores, cables, engranajes y la histórica barquilla, utilizando planos y técnicas de la época.

No fue solo una obra técnica, fue una decisión política y cultural: rescatar un símbolo de la historia argentina. Volver a moverlo fue, también, devolverle identidad a La Boca y a Isla Maciel.

Un viaje de tres minutos que cruza un siglo

Hoy, el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda se cruza gratis y en apenas tres minutos. Tres minutos suspendido en el aire, sobre el Riachuelo. Del barrio más tanguero de Buenos Aires al barrio más picante de Avellaneda.

Es uno de los últimos ocho que quedan en el mundo Foto: Wikipedia

Turistas, vecinos y curiosos se mezclan en un viaje breve pero inolvidable. No es solo un traslado: es una experiencia. Una forma concreta de tocar la historia.

Patrimonio de la Humanidad y orgullo regional

Existen apenas ocho puentes transbordadores en el mundo. La mayoría está en Europa. Este es el único en funcionamiento en Latinoamérica, y uno de los pocos activos a nivel global. Por su valor histórico, fue declarado Monumento Histórico Nacional y forma parte del patrimonio cultural argentino.

Su recuperación demuestra que el pasado no estorba: cuando se cuida, enriquece. En tiempos de consumo rápido y descarte, el transbordador enseña que la memoria también puede moverse, crujir y volver a funcionar.

Hoy, el puente no solo cruza el Riachuelo. Cruza 112 años de historia argentina. Y sigue ahí, suspendido, recordándonos de dónde venimos.