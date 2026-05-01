Esta ciudad argentina fue la primera de América Latina en encender el alumbrado Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un hito tecnológico que consolidó su identidad como capital planificada, moderna y adelantada a su tiempo Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia urbana de América Latina tiene hitos que marcaron un punto de inflexión. Uno de ellos ocurrió en la Argentina, a fines del siglo XIX, cuando La Plata se convirtió en la primera ciudad del continente en contar con alumbrado público eléctrico, una decisión visionaria que consolidó su identidad como capital moderna, científica y planificada desde sus cimientos.

La Plata fue fundada el 19 de noviembre de 1882 por Dardo Rocha, con el objetivo de convertirse en la nueva capital de la provincia de Buenos Aires tras la federalización de la ciudad porteña. Desde el inicio, el proyecto urbano se pensó como algo excepcional: una ciudad diseñada desde cero, sin improvisaciones, guiada por criterios higienistas, racionales y profundamente innovadores para su tiempo.

Una ciudad nacida con escuadra, compás y futuro

El trazado de La Plata, obra del ingeniero Pedro Benoit, sorprendió al mundo. Calles numeradas, diagonales perfectas, plazas cada seis cuadras y un equilibrio cuidadosamente calculado entre espacios verdes y construcciones. Pero esa planificación no se limitó a lo visual: también incluyó infraestructura de avanzada, como redes de agua potable, cloacas y, pocos años después, electricidad aplicada al espacio público.

La Plata hizo historia al convertirse en la primera ciudad de América Latina con alumbrado Foto: Wikipedia

En 1885, apenas tres años después de su fundación, La Plata inauguró su sistema de alumbrado público eléctrico, adelantándose incluso a muchas ciudades europeas y norteamericanas. Mientras gran parte del mundo aún dependía del gas o del querosén, la capital bonaerense apostaba por una tecnología que todavía estaba en plena etapa experimental.

Cómo llegó la electricidad a las calles platenses

Las primeras luminarias eléctricas funcionaban gracias a una central instalada especialmente para abastecer la ciudad. Se trataba de un sistema basado en generadores de corriente continua, con equipamiento importado y técnicos especializados. Las lámparas, ubicadas en avenidas principales, edificios públicos y plazas, utilizaban arcos voltaicos, una de las formas más potentes de iluminación de la época.

El impacto fue inmediato. Las noches de La Plata cambiaron para siempre: las calles comenzaron a extender su vida más allá del atardecer, los actos oficiales ganaron espectacularidad y la ciudad se convirtió en un símbolo concreto de progreso tecnológico.

No era solo una cuestión estética. El alumbrado eléctrico mejoró la seguridad, favoreció la actividad comercial nocturna y reforzó la idea de que la ciudad pertenecía a sus habitantes tanto de día como de noche.

Un mensaje político y cultural

La decisión de electrificar el alumbrado público también tuvo un fuerte contenido político. La Plata debía ser la vitrina de la provincia, una capital capaz de competir simbólicamente con Buenos Aires y demostrar que el interior podía liderar procesos de modernización. La electricidad funcionó como un mensaje de poder, orden y progreso, en sintonía con el clima intelectual de la Generación del ’80.

Un hito histórico Foto: Wikipedia

Este avance se articuló con otras instituciones clave de la ciudad: la Universidad, los observatorios científicos, los museos y los edificios públicos monumentales. Todo respondía a una misma idea: el conocimiento y la ciencia debían ser el motor del desarrollo.

Un faro para América Latina

Convertirse en la primera ciudad latinoamericana con alumbrado público eléctrico colocó a La Plata en el radar internacional. Su experiencia fue observada por ingenieros, urbanistas y políticos de otros países de la región, que veían en la capital bonaerense un modelo replicable.

Con el correr de los años, otras ciudades incorporaron la electricidad, pero La Plata ya había dejado una marca imborrable. Su nombre quedó asociado para siempre a la noción de ciudad moderna, pensada para el futuro y no para resolver urgencias del pasado.

La luz como herencia

Hoy, más de 140 años después de su fundación, La Plata conserva ese ADN innovador. Cada farola encendida al anochecer es también un recordatorio de aquella decisión histórica que desafió los límites técnicos de su tiempo.

La electricidad no solo iluminó calles: iluminó una idea de ciudad. Una ciudad donde el espacio público es protagonista, donde el progreso se piensa de manera integral y donde el futuro se anticipa. La Plata no fue simplemente la primera en encender la luz eléctrica en América Latina. Fue, y sigue siendo, una ciudad que eligió alumbrar el camino.