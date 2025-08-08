Horóscopo de Leo de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Vitalidad contagiosa

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Momento de Brillar

Valiente Leo, hoy los astros empujarán tu energía hacia una esfera de mayor vitalidad. Tu carisma y liderazgo estarán en pleno, permitiéndote llegar lejos.

Salud

Respecto a tu salud, dedícate a pequeñas actividades gratificantes que te renueven y energicen el alma. Un paseo a la naturaleza podría resultar sanador.

Dinero

En el ámbito económico, tus habilidades comerciales y persuasivas destacarán, generando capacidad de atracción para nuevos proyectos.

Amor

La vida amorosa irradiará una encantadora luz que te iluminará a ti y a quienes te rodean. Compartirás momentos memorables llenos de complicidad.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.