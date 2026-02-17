El eclipse y los signos que se beneficiarán del evento astronómico. Foto: Gemini/Canal26

El eclipse solar anular de este 17 de febrero tendrá impactos en las personas, más allá de si pueden verlo o no. Este evento tiene lugar en el grado 28 de Acuario, por lo que una serie de signos del zodiaco serán beneficiados por su energía.

La astrología señala que este eclipse será una oportunidad ideal para alejarse de las estructuras sociales que no le hacen bien. Este contexto ayudará a dar un paso adelante de cara a sus objetivos, para conseguir más fortuna y claridad de cara a sus próximos objetivos.

Eclipse solar anular.

Los tres signos que se verán beneficiados tras el eclipse solar anular

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El eclipse se dará durante las fechas de Acuario, por lo que será protagonista durante este eclipse, que puede ser tomado como un portal de actualización. El beneficio para ellos estará en el ámbito social, ya que podrá observar lo que realmente le importa, dejando atrás las cosas que no encajan en su vida: pueden ser personas, empleos o hábitos. Puede que aparezca como un gran candidato para liderar nuevos proyectos, por lo que sentirá una inyección de confianza al tener más responsabilidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Géminis disfrutará del eclipse, que cae en su casa de la filosofía, los viajes y el conocimiento absoluto. Sentirá un gran beneficio en lo que tiene que ver con lo mental y la autosuperación. Esto puede traducirse como una aprobación para mudarse a otro país, avanzar con un proyecto personal o comenzar nuevas historias. Las buenas noticias no demorarán, por lo que verá su mundo más grande, con una mayor capacidad para brillar en distintos ámbitos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra tendrá un impacto directo durante el eclipse, ya que verá su versión más carismática, cargada de alegría y romanticismo. Incluso en la intimidad también habrá un efecto: mayores chances de que haya un renacimiento de su pareja, así como también la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Es tu momento de brillar, por lo que no hay que dudar en avanzar a pesar de las dudas y las inseguridades.

Signos del zodiaco: todas las fechas