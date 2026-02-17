En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, la intuición será su mejor guía y está más agudizada que nunca. Preste atención a las corazonadas para trazar el mejor camino posible.

Salud

Sea consciente de las señales que su cuerpo le envía. Quizás requiera una revisión de su dieta para garantizar una salud plena a largo plazo.

Dinero

En el entorno financiero, muestre cautela. Considere sus opciones y elabore una estrategia que le ayude a evolucionar y consolidar su posición.

Amor

Entable conversaciones profundas con su pareja, permitiendo un nivel de intimidad que refuerza el vínculo amoroso y le concede una mayor cercanía.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.