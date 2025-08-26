Todo a su favor: los 4 signos que comenzarán septiembre 2025 con un gran impulso de buena suerte

Con un mes cargado de energías y con movimientos de astros poco frecuentes, algunos signos tendrán ventaja.

Buenas noticias algunos signos del zodiaco. Foto: Pexels.

Agosto se despide con toda la energía de la luna nueva en Virgo, que trajo cierre de ciclos y purificación de almas, mientras que septiembre llega con nuevas energías, marcando un punto de inflexión positivo para algunos signos del zodiaco.

Los astros se alinean favorablemente y prometen abrir puertas, atraer oportunidades y dar un gran empujón de buena suerte a ciertos afortunados. Saturno retrógrado regresa en Piscis a partir del 1 de septiembre e invita a reflexionar sobre límites emocionales, estructura interna y crecimiento espiritual.

Cuáles son los signos que tendrán buena suerte en septiembre

Según astrólogos, el comienzo de este mes será especialmente auspicioso para algunos signos que sabrán aprovechar toda esta energía para poder usarla a su favor.

Leo

Después de un mes intenso, los Leo verán cómo sus esfuerzos comienzan a dar frutos. La confianza en sí mismos y su carisma natural serán claves para atraer nuevas oportunidades, tanto en el trabajo como en el amor.

Libra

Con Venus de su lado, los nacidos bajo este signo experimentarán una oleada de armonía y fortuna. Su capacidad para negociar y mantener el equilibrio les ayudará a aprovechar las nuevas posibilidades que se presenten.

Sagitario

La energía de septiembre impulsará a Sagitario a tomar decisiones valientes. Los cambios que han estado considerando finalmente se pondrán en marcha, y el universo parecerá conspirar a su favor.

Piscis

Con una intuición aguda y una actitud abierta, Piscis atraerá bendiciones inesperadas. Las relaciones personales y las oportunidades creativas florecerán desde los primeros días del mes.

Este inicio de septiembre promete ser un momento ideal para dar nuevos pasos, cerrar ciclos y avanzar con confianza. Y aunque estos signos serán los más beneficiados, todos tendrán la oportunidad de sintonizar con esta energía renovadora si mantienen una actitud positiva y abierta a los cambios.