Momento para el amor: los 3 signos del zodiaco que vivirán un romance único en septiembre 2025

La astrología apuntó a las personas que vivirán el amor en primera persona con la llegada del nuevo mes.

Pareja, novios, felices, romance. Foto: Freepik AI

El comienzo de cada mes renueva la energía, así como también las esperanzas. Durante septiembre 2025, habrá lugar para el amor, en especial para tres signos del zodiaco que tendrán una experiencia nueva y única, algo que aliviará su corazón.

Pareja, romance, novios. Foto: Freepik AI

La astrología apuntó a Libra, Escorpio y Piscis como los tres grupos de personas beneficiadas por la llegada de un nuevo mes. Será momento de abrir el corazón y vivir un vínculo que será transformador, con un cambio rotundo en su vida, muy favorable.

Los 3 signos del zodiaco que vivirán un romance único en septiembre 2025

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra tendrá mucho protagonismo en el mes, ya que comienza su temporada. Además, sentirá la influencia de Venus, lo que llevará a percibir cuando una oportunidad amorosa se presente. Claro que no será una persona cualquiera, se tratará de alguien que cambiará su manera de ver las cosas y le ofrecerá una conexión emocional que hasta el momento no había experimentado. Si bien habrá un flechazo al conocerse, se dará cuenta que va más allá de lo físico y recorrerá un vínculo que le traerá muchas alegrías. Septiembre será un mes ideal para comenzar una gran historia sentimental.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio sentirá el amor en primera persona: tendrá la intensidad y profundidad que hace tiempo buscaba. A diferencia de otras etapas de su vida, su sentimiento será distinto desde el comienzo, por lo que percibirá este nuevo amor como una gran chance para liberarse. En cuanto a movimientos, Plutón y la influencia de Marte sumará una pasión renovada, aunque estará equilibrada con ternura y complicidad. La estabilidad que le hacía falta a su vida llegará de la mano de una persona especial, que aportará calma y sentirá que todo irá en su lugar correcto, ideal para comenzar una relación seria y a largo plazo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis también tendrá un amor inolvidable durante septiembre 2025. Este periodo tendrá la ubicación de Neptuno sobre su signo, además de algunos aspectos favorables con Júpiter, que permitirán allanar el camino a un encuentro romántico único, que también servirá para sanar daños del pasado. Esta vez, podrá volar y soñar con proyectos que parecían estancados, ya que encontrará el apoyo que necesitaba. Será un romance diferente porque les hará sentir que, más allá de la realidad, existe un espacio donde el amor puede ser puro y trascendente.