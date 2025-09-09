Portal 9/9: qué significa y cómo aprovechar su energía para atraer abundancia

El 9 de septiembre es un día muy poderoso para cerrar ciclos y crear nuevos caminos. El paso a paso del ritual más sencillo.

Todos los 9 de septiembre, se abre un poderoso portal denominado “9/9”, debido a una alineación energética que, según distintas creencias, representa una gran oportunidad de transformación, cierre de ciclos y manifestación de abundancia. No se trata de un día cualquiera, ya que se puede aprovechar este poder para crear una nueva vida con mucha visión.

En numerología, por ejemplo, el número 9 simboliza culminación, sabiduría interior, cierre de etapas y preparación para lo nuevo. Es el número que invita a dejar atrás lo que ya no sirve y abrir espacio para la abundancia, el crecimiento y el despertar espiritual.

Cuando esta energía se duplica en una fecha espejo como el 9/9, se crea una frecuencia energética especial. Es un momento ideal para:

Liberarte de cargas emocionales del pasado.

Cerrar ciclos o relaciones que ya cumplieron su propósito.

Establecer intenciones claras para manifestar nuevas oportunidades.

Conectarte con tu propósito de vida y tu intuición.

Este portal también se asocia con una mayor apertura del chakra corona, lo que facilita recibir mensajes intuitivos y alinearte con tu mejor versión.

Tips infalibles para aprovechar el portal del 9/9

Para sintonizar con esta energía, no necesitás grandes rituales. Lo más importante es estar presente, consciente y abierto a soltar. Algunas recomendaciones para el día son practicar la gratitud por lo aprendido, meditar o escribir en un diario sobre lo que deseas dejar atrás, ordenar tu casa liberándote de aquello que ya no necesitas, y estar en contacto con naturaleza o buscar un momento de silencio interior.

Además, podés hacer un ritual del 9/9 para atraer la abundancia. Para ello, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Materiales:

1 vela blanca (para limpiar y elevar la energía).

1 vela dorada o amarilla (simboliza la abundancia y el éxito).

1 hoja y un lápiz.

Incienso de canela o palo santo (opcional).

Un billete (de cualquier valor) y una moneda.

Pasos:

Elegí un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Podés ambientar con música suave o aromas. Luego, encendé primero la vela blanca y luego la vela dorada. Si usás incienso, encendelo también.

En la hoja, escribí dos columnas: en la primera, lo que querés soltar (miedos, deudas, relaciones tóxicas, inseguridades) y en la segunda, lo que querés manifestar (abundancia económica, paz, nuevos comienzos).

Leé en voz alta lo que escribiste. Agradecé por lo vivido y visualizá cómo llega lo nuevo a tu vida. Doblá la hoja, colócala junto al billete y la moneda. Dejá todo debajo de la vela dorada.

Cuando las velas se consuman, guardá el billete y la moneda en tu billetera como amuleto de abundancia. Podés quemar o enterrar el papel (si es seguro hacerlo), como símbolo de transformación.

Recordá que el aclamado portal 9/9 no es mágico por sí solo, pero sí puede potenciar tu intención y tu conexión con vos mismo y en ver y sentir qué es lo que querés para tu vida. Es una excelente oportunidad para cerrar etapas con gratitud y abrirte a una nueva frecuencia vibratoria de abundancia.