El mandatario declaró la emergencia energética nacional ante el peligro inminente para el suministro de hidrocarburos por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Foto: EFE

El presidente de Filipinas, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., decretó este martes 24 de marzo el estado de emergencia energética en todo el archipiélago. La medida responde al riesgo inminente de desabastecimiento de hidrocarburos provocado por la escalada bélica en Oriente Medio y el cierre logístico de puntos neurálgicos para el comercio petrolero mundial.

Filipinas se convirtió en la primera nación en adoptar una postura de contingencia tan drástica tras el inicio del conflicto en Medio Oriente conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. A través de la Orden Ejecutiva N.º 110, el mandatario activó el denominado Paquete Unificado para los Medios de Vida, la Industria, la Alimentación y el Transporte (UPLIFT). Este programa busca centralizar las decisiones de todo el gabinete para contener la disparidad de precios y asegurar el suministro de combustible en sectores críticos.

El escenario global se tornó sombrío luego de que las autoridades de Irán advirtieran que bajo las actuales “agresiones imperiales”, no permitirán que salga por vía marítima “ni una sola gota de petróleo” de la región. Esta postura se endureció tras los bombardeos que terminaron con la vida del líder supremo Alí Jameneí.

Consecuencias de los ataques en Medio Oriente. Foto: via REUTERS

En este contexto, Marcos Jr. lanzó una alerta específica sobre el sector aeronáutico y señaló que la falta de suministro externo ya obliga a las aerolíneas locales a cargar combustible para trayectos de ida y vuelta, ante la negativa de otros países de reabastecer sus unidades. Esta situación pone en riesgo la conectividad de los vuelos de larga distancia, amenaza con paralizar una parte vital del transporte aéreo internacional y obliga al Gobierno a buscar proveedores alternativos.

Es por eso que el Ejecutivo filipino manifestó su intención de evaluar la compra de crudo a Rusia, un actor que no fue suministrador histórico del país, pero que aparece como una tabla de salvación ante la inestabilidad de sus fuentes tradicionales. Actualmente, mientras la crisis se agudiza, el archipiélago depende de las importaciones de Malasia y de los refinados provenientes de Japón y Corea del Sur.

Cómo impacta el conflicto en Medio Oriente en Corea del Sur

El gobierno de Corea del Sur lanzó una severa advertencia sobre las consecuencias globales de la escalada bélica. Según las autoridades de Seúl, una prolongación del conflicto en Medio Oriente podría interrumpir el suministro de materiales críticos y disparar los costos logísticos en una industria que actualmente provee cerca de dos tercios de las memorias del mundo.

Uno de los puntos más críticos señalados por el diputado oficialista Kim Young-bae es la posible escasez de helio, un insumo sin alternativas viables que es fundamental para la gestión térmica en la fabricación de chips que se puede ver atravesado de la siguiente manera:

Dependencia estratégica: Qatar es uno de los principales productores mundiales de este gas.

Riesgo de producción: el sector privado surcoreano ya planteó la posibilidad de frenos en las plantas si las rutas desde Oriente Medio se ven bloqueadas.

Otros insumos: el Ministerio de Industria identificó 14 ítems clave (como el bromo y equipos de inspección) que dependen de esa región, aunque se busca activamente sustituirlos con producción local o mercados alternativos.

Los futuros taxis aéreos de Corea del Sur. Foto: Reuters (Heo Ran)

La crisis en Corea del Sur llega en un momento de “cuello de botella” para la industria. Según reportes de Reuters, la explosiva demanda de chips para centros de datos de inteligencia artificial ya tensionó la oferta para smartphones, notebooks y autos. Un conflicto extendido sumaría dos factores de presión extra:

Energía: El aumento de los precios del crudo impacta directamente en los costos operativos de las plantas de chips, que son electrointensivas. Infraestructura dañada: Existe temor por el enfriamiento de proyectos tecnológicos en la región. Como señal de alarma, Amazon ya informó daños en centros de datos ubicados en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin tras ataques con drones.

Más allá de los insumos, Corea del Sur teme una caída en las compras futuras. La inestabilidad en Medio Oriente podría paralizar la construcción de nuevos centros de datos, lo que moderaría la demanda de memorias de alta velocidad y afectaría las proyecciones de crecimiento de las principales firmas tecnológicas asiáticas para lo que resta de 2026.