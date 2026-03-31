Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números para proponer cifras favorables para cada signo.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte del martes 31 de marzo de 2026, signo por signo

Aries: 9; también 38, 40 y 55

Tauro: 24; también 29, 44 y 56

Géminis: 13; también 32, 55 y 66

Cáncer: 2; también 06, 09 y 35

Leo: 16; también 04, 09 y 25

Virgo: 30; también 36, 51 y 76

Libra: 25; también 03, 07 y 20

Escorpio: 41; también 10, 21 y 68

Sagitario: 19; también 11, 18 y 67

Capricornio: 28; también 06, 19 y 30

Acuario: 17; también 13, 16 y 49

Piscis: 10; también 15, 18 y 33

¿Para qué sirven los números de la suerte?

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

Numeros de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.