Luna llena y eclipse en piscis: el ritual para soltar la exigencia y abrir el alma

Este domingo comienza un período ideal para reflexionar: el eclipse estimula un proceso de limpieza emocional y espiritual, un cierre profundo de ciclos para impulsarnos a conectar con nuestra intuición.

Rituales. Unsplash

Este domingo 7 de septiembre hay Luna llena en Piscis acompañada por un eclipse lunar total. En el cielo, el Sol en Virgo se opone a la Luna en Piscis: un eje poderoso que nos recuerda el contraste entre la exigencia del hacer (Virgo) y la entrega del ser (Piscis). Este fenómeno simbólico nos invita a soltar el imperativo interno por la perfección y a confiar en lo que late en el alma.

Desde la mirada astrológica, este eclipse estimula un proceso de limpieza emocional y espiritual, un cierre profundo de ciclos para impulsarnos a conectar con nuestra intuición. Un portal con una oportunidad de liberación que nos ayuda a soltar lo que ya no nos nutre —creencias, hábitos, obsesiones, exigencias— y a abrirnos a una sanación auténtica.

A nivel emocional, se viven cierres necesarios que pueden sentirse forzados. Emociones intensas, revueltas, que nos hacen sentir desorientados o fuera de eje.

Eclipse lunar total. Foto: Unsplash.

Esto es algo que se puede venir sintiendo hace un tiempo, ya que este año a nivel astrológico estamos transitando el eje virgo–piscis. Que nos viene a poner en jaque por un lado el servicio, la exigencia, la perfección y la obsesión por hacer todo “bien” de Virgo. Y la rendición y confianza en que hay algo más grande que nos sostiene y nos guía de Piscis.

Esta luna nos recuerda que no necesitamos controlarlo todo para sentirnos valiosos. Que el verdadero orden no está en tachar listas perfectas, sino en alinearnos con nuestro corazón.

Es un portal de cierres, de elecciones, de decisiones profundas. Un momento para soltar hábitos que ya no vibran con vos y elegir desde el amor infinito que sos.

Ritual para la Luna llena en piscis

Si esto te resuena y lo sentís, aprovechá estos días cerca de esta luna para tu ritual: prende una vela, busca un momento para vos y anclá una intención clara para transmitirle al universo:

“Me amo y me elijo. Abandonarme ya no es una opción.”

“Me abrazo entera. Y dejo atrás la exigencia que me aleja de mí.”

“Me abrazo y me amo. Y eso me expande.”

“Elegí el que más te resuene hoy… y repetilo como tu mantra en esta luna llena. Recordá: lo que afirmás, lo encarnás.”

Es un gran momento para soltar la mirada ajena y recuperar la mirada que más importa: la propia. Un contexto energético ideal para elecciones conscientes, cerrando ciclos que ya no vibran y alineando lo que hacés desde el amor que sos.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Esta luna nos pide dejar de ser espectadores de nuestra vida. Porque en el fondo, el mayor eclipse no ocurre en el cielo, sino cuando nos tapamos y nos abandonamos. Esta luna nos ofrece la oportunidad de volver a elegirnos: imperfectos, auténticos, infinitamente valiosos.