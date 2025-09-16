Pura renovación: los 3 signos que sorprenderán con un cambio de look con la llegada de la primavera

La astrología señaló a las personas que sentirán la necesidad de cambiar su imagen, algo que se llevará muchos elogios.

Los estilos que arrasarán en 2025. Foto: Unsplash.

La primavera significará un nuevo comenzar para muchas personas, desdelo personal o desde lo profesional. Algunos signos del zodiaco sentirán la necesidad de realizar un cambio absoluto en su imagen, que tendrá un resultado positivo a su alrededor. El inicio de estación les brindará un impulso único, que se reflejará en su look.

Desde un corte de pelo, un nuevo color o un accesorio que rompa con lo clásico, el cambio de estas personas se sentirá como una brisa de aire fresco para ellos.

Un cambio de look será fundamental para algunos signos del zodiaco. Foto: Freepik

La astrología señaló a Géminis, Libra y Piscis como los signos que deben animarse a cambiar de estilo en el comienzo de la primavera.

Los tres signos que realizarán un cambio de look en el comienzo de la primavera

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Géminis destaca por ser un signo que se siente cómodo en el movimiento, además de jugar con su apariencia sin mucho drama. Sin embargo, pueden caer en la repetición de su estilo, algo que los frena a conectarse con su esencia. Durante el comienzo de la primavera, sentirán un impulso especial para renovarse, mostrar un nuevo costado y refrescar su estilo. Esto cautivará muchas miradas y no faltarán los elogios, que le recuerden su buen gusto. Este cambio de look puede llegar a través de un nuevo color de pelo, prendas renovadas o accesorios que brillen por sobre el resto. La renovación de su confianza será fundamental para afrontar la última parte del año.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra se distingue por tener un gran sentido de la estética, además de estar siempre atento a su imagen. La primavera los hará sentir en su zona de confort, ya que podrán explorar con un nuevo estilo que marque tendencia a su alrededor. Más frescura, mayor juventud y equilibrio con respecto a sus gustos resultan las bases para su nuevo estilo. Nuevos colores y prendas le darán un impulso de confianza, con la claridad suficiente para avanzar sobre lo que desea. Su magnetismo natural pasará por su mejor momento en la primavera, algo que estará conectado directamente con su decisión estética.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis tiene la cualidad ser un signo sensible, soñar y dulce, conectado con su estilo simple y de bajo perfil. La llegada de la primavera los llevará a un terreno desconocido: un cambio de look radical. Se mostrarán con mayor fuerza y su seguridad se notará a la distancia, con una modificación en su imagen que siempre deseó, pero nunca se animó. Puede ser un color de pelo poco común, una prenda con texturas que sorprenda o directamente algún accesorio que destaque. Más allá de sus sensaciones internas, este cambio le dará buenas herramientas para afrontar los desafíos con mayor confianza y claridad.