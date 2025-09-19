La lista menos querida: los tres signos del zodíaco que siempre tienen mala onda, según el horóscopo

Para la astrología, hay tres signos que tienden a enfocarse puramente en lo negativo, proyectando tensión, críticas y una energía que puede incomodar. Conocé cuáles son y qué les recomiendan los expertos para revertir este comportamiento.

Los 3 signos del zodíaco que siempre proyectan mala onda. Foto: Freepik.

No es novedad afirmar que, en la astrología, cada signo zodiacal posee características que influyen en su comportamiento y en cómo se relaciona con los demás.

Mientras algunos irradian optimismo y equilibrio, otros pueden proyectar una energía más “complicada”, que genera tensión y dificulta la convivencia con las demás personas y, más aún, con aquellos de signos completamente opuestos.

Los signos más impacientes del horóscopo. Foto: Unsplash.

Los signos del zodíaco que transmiten la energía más pesada, según la astrología

En este sentido, expertos en el horóscopo coinciden en que Capricornio, Virgo y Escorpio destacan sobre el resto por emitir la energía más negativa de todo el zodiaco, afectando tanto su entorno laboral como el familiar y sentimental.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Horóscopo de Capricornio. Foto: Redacción Canal26.com.

La disciplina y el sentido de responsabilidad de Capricornio, cuando se llevan al extremo, pueden convertirse en rigidez. Este signo tiende a priorizar obligaciones y metas por encima de los momentos de disfrute, manteniendo una actitud exigente que, según los astrólogos, puede resultar pesada para quienes lo rodean.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Horóscopo de Virgo. Foto: Redacción Canal26.com.

Virgo posee un ojo detallista que lo lleva a corregir y señalar errores de manera constante. Aunque su intención sea alcanzar la perfección, esta exigencia también se traslada a los demás, generando incomodidad en diferentes ámbitos de la vida. La astrología sugiere que aprender a enfocarse en lo positivo puede ser la clave para mejorar sus vínculos.

Escorpio (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio se caracteriza por su intensidad emocional. Cuando percibe desconfianza, puede mostrarse irónico o distante, generando tensión en su entorno. Los astrólogos recomiendan que este signo busque equilibrar su carácter para que su lealtad y pasión no se vean opacadas por actitudes duras.

Horóscopo de Escorpio. Foto: Redacción Canal26.com.

De esta manera, es posible identificar que Capricornio, Virgo y Escorpio, tres de los signos más temperamentales del horóscopo, comparten la tendencia a resaltar lo negativo antes que lo constructivo.

Para mejorar la convivencia y fortalecer las relaciones, la astrología les aconseja canalizar esa energía hacia una motivación positiva que genere armonía y bienestar, sobre todo a la hora de convivir con otras personas y establecer vínculos a largo plazo, ya sean sentimentales o profesionales.