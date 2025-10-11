A preparar los pasaportes: los 4 signos del zodiaco que viajarán sin parar en lo que resta del 2025

Predicciones astrales indican que la energía cósmica impulsará a estos nativos a vivir un ciclo de intensa movilidad, buscando nuevas perspectivas y experiencias que prometen ser hitos inolvidables en su desarrollo personal y profesional.

Los signos que más viajarán en lo que resta del 2025. Foto: Freepik.

El final del año 2025 promete ser un ciclo de renovación y expansión, y para algunos signos del zodiaco, esta energía se traducirá directamente en pasajes, maletas y sellos en el pasaporte.

Las predicciones astrológicas sugieren que ciertos nativos estarán bajo una influencia cósmica que fomentará la movilidad y la exploración, convirtiendo el próximo año en una aventura constante.

Los signos que más viajarán en lo que resta del 2025. Foto: Frepik.com

Los 4 signos del zodiaco que marcarán récords de viajes en lo que resta del 2025

Estos viajes no serán simples escapadas, sino oportunidades genuinas de crecimiento, sea por placer, estudios o la consolidación de proyectos laborales en nuevos escenarios.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Horóscopo de Aries. Foto: Redacción Canal26.com.

El primero en la lista de trotamundos es Aries. Caracterizado por su inagotable energía y su espíritu pionero, el carnero zodiacal será impulsado a descubrir nuevos destinos con una pasión desbordante. Para Aries, viajar en 2025 será sinónimo de acción y descubrimiento.

Cada expedición, ya sea una caminata por la montaña o la inmersión en una ciudad vibrante, buscará combinar la diversión con un aprendizaje activo. Estarán especialmente predispuestos a viajes espontáneos y desafiantes que satisfagan su necesidad de novedad y adrenalina.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Horóscopo de Sagitario. Foto: Redacción Canal26.com.

No sorprende encontrar a Sagitario en este grupo selecto. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, el 2025 refuerza su vocación natural como viajero filosófico. Este año, el centauro vivirá experiencias que irán mucho más allá del turismo convencional.

Su profundo deseo de comprender el mundo y expandir su conocimiento lo llevará a destinos que podrían considerarse hitos transformadores. Las travesías de Sagitario serán una búsqueda de la verdad y el significado, dejando una marca indeleble en su visión de la vida.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Horóscopo de Acuario. Foto: Redacción Canal26.com.

Acuario, el signo de la innovación y la excentricidad, canalizará su curiosidad hacia rutas menos transitadas. Su mente vanguardista lo motivará a explorar lugares que se salgan del circuito turístico tradicional, buscando una conexión auténtica con culturas y comunidades únicas.

Sus viajes estarán teñidos de creatividad y de una búsqueda de nuevas perspectivas, regresando a casa no solo con recuerdos, sino con ideas revolucionarias y una visión más amplia de la humanidad. Es probable que sus viajes estén vinculados a proyectos sociales o tecnológicos que le permitan dejar una huella.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Horóscopo de Libra. Foto: Redacción Canal26.com.

Finalmente, Libra completará este cuarteto de viajeros estelares, aunque con un enfoque más orientado al bienestar y la estética. Para el signo de la balanza, el 2025 ofrece la oportunidad de encontrar el equilibrio perfecto a través del movimiento.

Sus viajes estarán diseñados para la relajación y el disfrute del entorno, combinando el deleite cultural, la gastronomía y los momentos de tranquilidad absoluta. Buscarán destinos elegantes y artísticos, donde la belleza y la armonía del ambiente actúen como un mimo para el alma.