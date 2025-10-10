Barajar y dar de nuevo: los 4 signos que aprovecharán el fin de semana largo para renovar sus energías

La astrología apuntó a las personas que tomarán estos días de descanso como un periodo para recargar su energía.

Persona feliz, alegría, contento. Foto: Freepik AI

La llegada del fin de semana largo era muy esperada por muchas personas. La astrología no queda afuera de este descanso de tres días, por lo que señaló a los signos que aprovecharán para recargar sus energías.

Persona feliz, alegría, contento. Foto: FreepikAI Foto: Freepik AI

Libra, Géminis, Leo y Acuario aparecen como los beneficiados por los movimientos de los astros. La ubicación del Sol sobre Libra o la Luna en fase menguante en Géminis son algunas de las cosas que influyen para que se vivan momentos de reconexión.

Los 4 signos que renovarán sus energías durante el fin de semana largo

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El Sol está ubicado en Libra, por lo que este signo se verá beneficiado durante el fin de semana largo. Esto servirá para renovar las energías, que ayudarán a aumentar su magnetismo y encarar sus próximos objetivos con una inyección vital de armonía. La paz mental será priorizada por estas personas, algo impulsado por el tránsito de otros planetas. Es un buen momento para reconectar con ellos mismos, desde el silencio y los pensamientos profundos. Además, sentirá la necesidad de redefinir las prioridades, algo que le ayudará a afrontar las semanas que siguen.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Géminis tiene la Luna en fase menguante atravesando el signo, por lo que será el contexto ideal para descomprimir su mente y sus emociones. Será fundamental entender los mensajes del cuerpo y disminuir el ritmo, para recargar energías y salir nuevamente a la vida con nuevas ideas y propuestas. La calma interior puede llegar con una charla que estaba pendiente, que liberará sentimientos y barreras que no permitían avanzar. Puede ser un buen momento para plasmar su sentir en escritos, planificar nuevos viajes o proponerse nuevas cuestiones académicas, para hallar su mejor versión.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los astros apuntan que las personas de Leo percibirán un plus de energía durante el fin de semana largo. Fiel a su carisma y magnetismo habitual, buscarán realizar actividades, salidas y participar de distintos eventos. El gran desafío para ellos estará en canalizar esa energía y convertirla en algo positivo para su futuro. Quizás sea momento de barajar y dar de nuevo, o avanzar directamente sobre lo que desea hace tiempo. La claridad mental será su gran aliado, ya que podrá demostrar que su visión estará clara para poder hacerse valer y mejorar su calidad de vida.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario tendrá una renovación particular, que se verá en los vínculos y su intuición. Este fin de semana largo le resultará beneficioso, ya que podrá resolver problemas en sus relaciones personales, en especial en lo que tiene que ver con charlas pendientes o gestos que impedían cerrar ciclos. El descanso en estos días resulta fundamental, ya que aprovechará para renovar sus energías desde su hogar, conectando con lo más íntimo de su ser. Reconectar con su voz interior puede traerle buenos resultados, que también ayudará a buscar un mayor equilibrio entre tu vida social y tu necesidad de introspección.