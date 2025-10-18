Llega la temporada de Escorpio 2025: cuándo inicia y cómo afectará a cada signo del zodíaco
Se acerca la temporada de Escorpio y con ella, se viene una ola de emociones profundas, transformaciones internas y una fuerte invitación a mirar dentro de nosotros mismos. Este año, el Sol ingresará en este signo el miércoles 22 de octubre y permanecerá allí hasta el viernes 21 de noviembre.
Conocido por su intensidad emocional, su capacidad de regeneración y su conexión con lo oculto, Escorpio es un signo de agua regido por Plutón (y tradicionalmente también por Marte). Durante esta temporada, es común sentir una mayor necesidad de introspección, tomar decisiones valientes o cortar con lo que ya no sirve.
Cómo afectará la temporada de Escorpio a cada signo
Durante esta etapa, todos los signos del zodiaco sentirán un cambio energético. Aquí un vistazo general de cómo podría impactarte, según tu signo solar:
- Aries: se intensifican tus emociones. Es un buen momento para dejar atrás resentimientos y sanar viejas heridas.
- Tauro: la temporada opuesta a tu signo te desafía a renovar tus relaciones. Se vienen momentos de pasión o confrontación.
- Géminis: tu rutina diaria podría sufrir una transformación. Presta atención a tu cuerpo y salud mental.
- Cáncer: vienen nuevas pasiones y conexiones emocionales profundas. Ideal para proyectos creativos.
- Leo: tiempo de sanar vínculos familiares o reinventar tu vida en el hogar. Reencuéntrate con tus raíces.
- Virgo: tu forma de comunicarte podría volverse más directa y emocional. Habla desde el corazón.
- Libra: toca poner en orden tus finanzas y valores. ¿Estás invirtiendo tu energía donde realmente importa?
- Escorpio: ¡Es tu temporada! Todo se intensifica. Tiempo perfecto para empoderarte y comenzar de nuevo.
- Sagitario: se activa tu mundo interno. Escucha a tu intuición y suelta viejos patrones.
- Capricornio: tu vida social cobra protagonismo. Rodearte de personas auténticas será esencial.
- Acuario: tu carrera y reputación entran en revisión. Buen momento para demostrar tu liderazgo.
- Piscis: energía ideal para ampliar tu visión del mundo. Aprende algo nuevo o planea un viaje transformador.
Durante esta temporada escorpiana, no temas enfrentarte a lo que duele o incomoda. Escorpio nos enseña que, para renacer, primero hay que atravesar la oscuridad. Usa este período para hacer limpieza emocional, cortar lazos tóxicos y conectar con tu poder personal.