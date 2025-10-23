Escorpio al mando: cómo impactará su temporada en los 5 signos más sensibles del zodiaco
Con la llegada del Sol al signo de Escorpio, este 23 de octubre inicia una de las etapas más intensas y transformadoras del año. La energía escorpiana invita a sumergirse en la oscuridad del alma, enfrentar verdades ocultas y renacer desde las propias cenizas.
Escorpio, signo de agua regido por Plutón, el planeta de la muerte, la destrucción y la regeneración, representa el poder de la transformación interior. Durante esta temporada, algunos signos del zodiaco sentirán la necesidad de dejar atrás viejos patrones y renacer con una nueva fuerza vital.
Su energía, magnética y profunda, impulsa a revisar los aspectos más íntimos del ser humano y a explorar lo que se mantiene oculto o reprimido.
Los nativos de Escorpio suelen caracterizarse por su intensidad emocional, su fuerte intuición y su capacidad para detectar segundas intenciones. Son reservados, perceptivos y con un agudo sentido de la verdad. Además, dominan temas vinculados con los tabúes sociales, la sexualidad, el poder y la muerte simbólica.
En contraposición, su signo opuesto, Tauro, representa la estabilidad y el apego a lo material. Mientras Tauro busca la seguridad en lo tangible, Escorpio explora lo invisible y lo espiritual. Esta dualidad marcará parte de los desafíos del período que se inicia.
Los 5 signos que vivirán cambios importantes con la temporada de Escorpio
Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)
Como anfitrión de la temporada, Escorpio se encuentra en su elemento. Este período representa para los nativos del signo un punto de inflexión: una oportunidad para cerrar ciclos, desprenderse de lo que ya no sirve y dar paso a un nuevo comienzo.
Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)
Para Cáncer, otro signo de agua, la temporada escorpiana trae un llamado a la introspección y a la sanación emocional. El Sol en Escorpio activa su mundo interior, despertando recuerdos, sentimientos ocultos y la necesidad de conectar con la propia vulnerabilidad.
Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)
Piscis vivirá una de las etapas más inspiradoras del año. La energía de Escorpio potencia su sensibilidad, su empatía y su conexión con lo intangible. Este tránsito puede llevarlos a interesarse más por la espiritualidad, la meditación o las artes, permitiéndoles explorar su universo interior con mayor profundidad.
Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)
Como signo opuesto y complementario de Escorpio, Tauro será uno de los más impactados por este tránsito solar. Su necesidad de estabilidad y seguridad será puesta a prueba frente a la energía transformadora de Plutón.
Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)
Para Leo, la temporada escorpiana puede resultar desafiante. Acostumbrados a brillar y tener el control, los leoninos deberán enfrentarse a sus propias sombras y a la necesidad de soltar aquello que ya no alimenta su crecimiento.